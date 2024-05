A Câmara Municipal de Guarapari realizou a 16ª Sessão Ordinária da 19ª Legislatura, com uma agenda robusta e variada que inclui projetos de lei e requerimentos de grande relevância para a comunidade.

Entre os destaques da pauta estavam os requerimentos de autoria do vereador Izac Queiroz, numerados de 019 a 022, têm como objetivo a convocação de autoridades municipais para prestar esclarecimentos perante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Entre os convocados estão o Prefeito Municipal Edson Magalhães, o Secretário de Postura e Trânsito, o Procurador Geral do Município e o Secretário da Fazenda.

“Estamos felizes pois conseguimos aprovar os requerimentos de convocação do prefeito, do procurador geral, do secretário de fazenda e do secretário de transporte e trânsito, para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito do Transporte Público”, disse o vereador Izac Queiroz, autor do requerimento.

Ainda de acordo com Izac, os vereadores começam a ouvir os depoimentos a partir da quarta-feira (8), da semana que vem. Os primeiros a serem ouvidos são: o ex-servidor do município, Antônio Henrique Barrinha, o ex-secretário Danilo Bastos e o ex-prefeito Orly Gomes.

A CPI foi aprovada para investigar possíveis irregularidades no transporte público da cidade, operado pela empresa Expresso Lorenzutti. A CPI é comporta Izac como presidente, Max Júnior como relator e Dr. Humberto como membro.

O objetivo é investigar os problemas do transporte coletivo realizado pela Expresso Lorenzutti, que vem sendo criticada há vários anos pela má qualidade do serviço prestado, além de não cumprir o edital de concorrência que deveria seguir e executar.