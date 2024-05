Na noite de segunda-feira, durante uma rotineira operação de patrulhamento no bairro Camurugi, uma equipe da Força Tática surpreendeu um indivíduo com mandado de prisão por homicídio dentro de um bar. A captura ocorreu por volta das 22 horas, quando os policiais avistaram o suspeito e prontamente o abordaram. Após ser informado da decisão judicial, o indivíduo foi conduzido à 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

Além dessa prisão, outras ações policiais ocorreram durante a semana, resultando na apreensão de drogas e na detenção de suspeitos de tráfico. Na tarde de terça-feira, uma equipe da Força Tática realizou abordagem a um veículo no bairro Praia do Morro, onde encontraram drogas em posse dos ocupantes, culminando na condução do motorista por dirigir sob efeito de substância psicoativa.

Na madrugada do dia 1º de maio, mais uma operação policial resultou na prisão de quatro pessoas por tráfico de entorpecentes no bairro Portal Club. Com os suspeitos, foram encontrados diversos tipos de drogas, além de uma quantia em dinheiro. No mesmo dia, uma mulher foi detida na praça dos Golfinhos, também por suspeita de tráfico, portando drogas e dinheiro em espécie.

As atividades policiais continuaram na quarta-feira, quando uma denúncia levou a equipe da Força Tática a uma construção abandonada no bairro Bela Vista, onde foram encontradas diversas porções de drogas e materiais relacionados ao tráfico. Na mesma noite, um adolescente foi detido por conduzir uma motocicleta sob efeito de álcool, destacando a preocupação das autoridades com a segurança viária e o combate ao consumo de substâncias ilícitas.

Todos os materiais apreendidos e os envolvidos nas ocorrências foram encaminhados à Delegacia local, onde serão tomadas as medidas cabíveis conforme a legislação vigente. O efetivo policial continua empenhado em combater o crime e garantir a tranquilidade da população.