O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), anunciou, nesta sexta-feira (28), as novidades para a Volta às Aulas 2022 da Rede Estadual. As aulas têm início na próxima quinta-feira (03) nas 411 escolas da Rede Estadual, que atenderão 211.016 alunos (com previsão de chegar a 235 mil alunos com o início das aulas). As novidades para o novo ano letivo foram anunciadas durante entrevista coletiva, realizada no Palácio Anchieta, em Vitória.

Uma das inovações é a implementação do Novo Ensino Médio, com um novo currículo para os estudantes da 1º série. Paralelamente, será ofertada uma formação para todos os professores do Ensino Médio. O Estado vai disponibilizar ainda a plataforma digital “Árvore de Livros”, garantindo o acesso ilimitado a um acervo digital de 30 mil livros para estudantes, professores e servidores da Rede Estadual. Também foi anunciada a expansão do Centro Estadual de Idiomas e do Pré-Enem.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, reforçou que o ano letivo iniciará com uma normalidade razoável, diante da pandemia. “As escolas estão preparadas para receber nossos estudantes com segurança: com o uso obrigatório da máscara, álcool disponível para todos, termômetro, limpeza dos ambientes, entre outros. As ações que estamos apresentando são de curto prazo, pois já estamos em planejamento do pós-pandemia, pensando nos prejuízos que ela causou na educação”, afirmou.

Confira as novidades:

– Programa Mais Leitores: aquisição de acervo bibliográfico para as bibliotecas das Escolas Públicas Estaduais e municipais – serão 181.469 livros físicos, contemplando títulos voltados para a Educação Infantil; Ensino Fundamental – anos iniciais e finais; Ensino Médio; Educação do Campo, Indígena e Quilombola; Educação de Jovens e Adultos (EJA) regular e profissional. Investimento de R$ 8.115.320,88;

– Plataforma Digital “Árvore de Livros”: acervo digital com mais de 30 mil livros (acesso ilimitado e simultâneo) para 250 mil estudantes, professores e servidores da Rede Estadual. Investimento de R$ 9.609.222,00;

– Pré-Enem: expansão de 40 para 100 polos para todos os municípios do Estado, com ampliação de atendimento de 3 mil para 6 mil estudantes da 3ª série do Ensino Médio (Regular, Tempo Integral e EJA) com aulas gravadas, ao vivo/on-line e aulões presenciais. Cada estudante receberá um chromebook com pen modem e pacote de dados de internet;

– Plataforma de Redação: disponibilização de 22 redações por ano com correção por inteligência artificial instantânea e correção humana, para todos os estudantes matriculados na 3ª série do Ensino Médio;

– Programa de Fortalecimento da Aprendizagem: continuidade do Programa de reforço e recuperação da aprendizagem para os estudantes do Ensino Fundamental com baixo desempenho nas avaliações diagnósticas, acompanhados por professores de Língua Portuguesa e Matemática, sendo duas aulas por semana;

– Sucesso Escolar: atendimento a 2.103 estudantes, entre 13 e 17 anos, do Ensino Fundamental anos finais, de 47 escolas, em situação de distorção idade-série, com currículo diferenciado e formação de professores, a fim de garantir a progressão da aprendizagem e continuidade dos estudos com sucesso escolar;

– Centro Estadual de Idiomas: expansão de oito para 17 centros e ampliação de 7 mil vagas para estudantes da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio, incluindo a distribuição de material didático e formação para os professores que atuarão nos centros.

– Novo Ensino Médio: início da implementação do Novo Currículo do Ensino Médio para estudantes da 1ª série. Será ofertada formação para todos os professores do Ensino Médio, para a implementação do currículo, referente aos itinerários formativos.

– Busca Ativa Escolar: Rede Municipal – monitoramento de 16.355 estudantes que estavam fora da escola / Rede Estadual – monitoramento de aproximadamente 17 mil estudantes (alunos que estavam na escola e que poderiam desistir do ano letivo) e monitoramento de aproximadamente 2.500 estudantes que estavam fora da escola.