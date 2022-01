A Samarco lançou, nesta sexta-feira (28/01), seu Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I). O evento, em formato virtual, contou com a participação de empregados, empregadas, contratados e contratadas da empresa, que refletiram sobre a temática, não somente no ambiente profissional, mas sobre a contribuição que cada um pode trazer à sociedade.

O programa foi criado para fortalecer as ações de promoção da equidade racial, de gênero, da pessoa com deficiência e das pessoas LGBTI+. A iniciativa vai ao encontro das mudanças propostas pela Samarco, que busca fazer uma mineração diferente, o que depende também de um ambiente cada vez mais inclusivo e diverso.

O diretor-presidente, Rodrigo Vilela, destacou a importância da ação, que enfatiza o respeito às pessoas. “Falar sobre diversidade reforça a nossa essência, nossos valores e nos guia para o futuro, em direção ao nosso propósito de fazer uma mineração diferente. Não é à toa que um dos nossos valores é o respeito às pessoas. Trabalhamos para ir além e promover um ambiente em que todos e todas possam se manifestar de maneira livre e se sintam seguros em ser quem são”, ressaltou.

Em 2021, a Samarco realizou um amplo diagnóstico em parceria com a consultoria Mais Diversidade para subsidiar a estruturação do Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão. A primeira ação foi a criação do Comitê de Diversidade, com a participação de empregados e empregadas, como explicou a gerente-geral de Desenvolvimento Humano e Organizacional, Vera Lucia.

“É uma alegria e uma responsabilidade implantar esse programa tão estratégico, não só por ser uma importante alavanca da nossa evolução cultural e plataforma de sustentabilidade, mas também pelo papel que iniciativas como esta tem nas mudanças sociais que nossa sociedade tem experimentado. A diversidade tem o potencial de ampliar a consciência e de elevar o capital humano, ao formar um repertório amplo, plural, rico e possibilitar a troca entre visões, experiências e conhecimentos diferentes, contribuindo para o engajamento das pessoas e para a construção de soluções criativas e inovadoras com importante potencial de transformação”, destacou Vera Lucia.

O evento de lançamento contou com o painel “Histórias que Inspiram” com depoimentos da CEO da RM Consulting, Rachel Maia, da diretora de Risco Operacional do Itaú, Rita Carvalho e do head de Saúde Mental do Hospital Israelita Albert Einstein, Luiz Zoldan. Também participaram o sócio-diretor da Mais Diversidade, João Torres, a conselheira da BHP, Nelly Pazó.

Promoção à Diversidade

O tema Diversidade, Equidade e Inclusão não é novidade para a Samarco, que proíbe qualquer tipo de discriminação às pessoas, conforme expresso em seu Código de Conduta. Além disso, a empresa participa do grupo de trabalho exclusivo sobre Diversidade e Inclusão, do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), e assinou a carta de adesão ao Women In Mining Brasil, movimento global que tem como o objetivo a ampliação e o fortalecimento da participação das mulheres na indústria mineral.

Outra ação é o monitoramento dos programas de entrada de novos empregados e empregadas. No programa de estágio, 52% dos profissionais admitidos foram mulheres e 58% pretos e pardos. No programa de trainee, retomado neste ano, 54% são mulheres, 32% pretos e pardos e 4% de pessoas com deficiência. Outro ponto importante foi um programa especifico para profissionais dos laboratórios que absorveu 100% de pessoas com deficiência.