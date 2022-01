A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), abre neste sábado (29), às 16h, o agendamento de vacinação para crianças de 05 a 11 anos, através do site do município. (https://www.guarapari.es.gov.br/)

Segundo a prefeitura, a vacinação irá acontecer na segunda-feira (31) e quarta-feira (02), das 07h30 às 11h , nas unidades de saúde dos bairros: Adalberto, kubitscheck, Santa Mônica, Setiba, e Roberto Calmon, no Centro.

Ainda de acordo com a prefeitura, é preciso estar acompanhado dos pais ou de um responsável. Documentos necessários: CPF, Cartão do SUS, Cartão de vacina da criança e comprovante de residência, em nome do responsável.