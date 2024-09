O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), promoveu, na noite dessa terça-feira (10), a cerimônia de formatura de mais de dois mil alunos da 2ª oferta de cursos do Programa Qualificar ES na Grande Vitória. O evento realizado em um espaço de evento na Capital reuniu cerca de cinco mil pessoas em uma noite dedicada à celebração da qualificação profissional.

Também estiveram presentes o deputado estadual Tyago Hoffmann; a secretária de Estado de Mulheres, Jacqueline Moraes; a subsecretária de Educação Profissional, Solange Batista; a gerente de Educação Profissional, Renata Resstel; além da equipe de professores e coordenadores do programa.

“Eu fico muito animado com a disposição de vocês ao fazerem um curso do Qualificar ES. O programa é oportunidade na veia. Somente por meio do programa são oferecidas 100 mil vagas anuais em cursos profissionalizantes. Durante o nosso governo, a meta é chegar a um total de 800 mil cursos ofertados. A cada edital que a gente lança, uma multidão de gente vem participar. A gente sabe que essa é uma oportunidade que pode mudar a vida de vocês. Além disso, estamos oferecendo crédito para quem conclui o curso e quer empreender”, afirmou o governador Renato Casagrande.

Durante a cerimônia, foram entregues certificados e kits empreendedores. Formandos representando cada um dos municípios da Grande Vitória e atendidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) subiram ao palco para receber seus certificados das mãos do governador e do vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, além de outras autoridades.

“Essa formatura reforça o compromisso do Governo do Estado com a educação e a empregabilidade, proporcionando oportunidades que preparam milhares de capixabas para o mercado de trabalho, além de impulsionar o crescimento socioeconômico do Espírito Santo”, destacou o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.

O Programa Qualificar ES tem como objetivo promover a qualificação profissional e o desenvolvimento socioeconômico no Espírito Santo. Já foram ofertadas mais de 80 mil vagas somente em 2024, contemplando 60 municípios capixabas. Até o momento, 13.927 alunos concluíram os cursos presenciais, enquanto 24.682 pessoas se formaram nas modalidades semi presenciais e online. Apenas nesta segunda oferta, o Programa Qualificar ES formou mais de cinco mil alunos.