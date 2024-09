Com uma sólida trajetória de mais de 15 anos no setor farmacêutico, a Farmácia de Manipulação Bioquímica se destaca como um modelo de eficiência e inovação no Espírito Santo. Com sede em Guarapari desde 2009, a farmácia transformou-se em uma referência não apenas regional, mas em todo o estado, oferecendo um serviço ágil e seguro, que garante entregas em até 24 horas em várias cidades do Espírito Santo e em todo o Brasil, graças a uma parceria estratégica com os Correios.

A Bioquímica iniciou suas atividades como parte de uma renomada franquia de farmácias de manipulação. Em 2022, após uma fase de consolidação, a os gestores Eliudem Galvão e Andre Gava decidiram trilhar um caminho independente, relançando a marca com uma nova identidade e um compromisso renovado com um atendimento mais humanizado e personalizado. Desde então, a farmácia tem se destacado

não apenas no Espírito Santo, mas também em outras regiões do Brasil.

O diferencial da Bioquímica está nos Valores da marca: cuidado e respeito com a vida, busca pela excelência e encantamento são os norteadores estratégicos da empresa, estes que refletem positivamente na percepção dos clientes, como no caso da Katiani Oliveira: “a Bioquímica é minha primeira escolha. O atendimento é impecável desde o momento do pedido até a entrega.”

A farmácia utiliza tecnologias avançadas, como a inteligência artificial, para otimizar a geração de orçamentos, mas não abre mão do toque humano que define seu serviço. A equipe de farmacêuticos, altamente qualificada, é dedicada ao suporte técnico e ao atendimento de mais de 500 médicos e prescritores, garantindo um padrão de qualidade

excepcional. Com 5 estrelas no Google em mais de 800 avaliações, a Bioquímica mantém-se no topo das preferências dos clientes.

Em setembro de 2024, a Bioquímica celebra dois anos de relançamento da marca. Em pouco tempo, a farmácia conquistou uma posição de destaque no mercado, refletindo seu compromisso com a saúde e o bem-estar da comunidade. A expansão nacional e o

reconhecimento contínuo são apenas o começo para esta empresa que promete ainda muitas conquistas nos próximos anos.