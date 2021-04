O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, localizado no município da Serra, em reconhecimento por ser uma das unidades de referência para atendimento a pacientes com o novo Coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo, recebeu dos Craques da Saúde, projeto da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), uma ambulância equipada para atender e auxiliar as demandas dos trabalhos realizados na linha de frente no combate à pandemia. A entrega do veículo aconteceu nesta quarta-feira (14), durante transmissão ao vivo pelas redes sociais.

“Estamos recebendo essa ambulância que a CBF está doando para os hospitais referências no tratamento da Covid-19 em todo o País. Aqui, o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é nosso hospital referência e estará recebendo essa ambulância ainda hoje. Quero deixar o meu agradecimento à CBF em nome do nosso secretário de Estado, Marcus Vicente, que é vice-presidente da entidade e do presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo, Gustavo Vieira. Sabemos da necessidade de equipamentos neste momento de pandemia. Esta ambulância será fundamental agora e também no futuro, sendo muito bem-vinda”, afirmou o governador Renato Casagrande.

A escolha do Hospital Dr. Jayme foi feita seguindo os critérios considerados pela CBF, para selecionar os Estados que têm a unidade com o maior número de pacientes recuperados da Covid-19. O médico coordenador das Unidades de Terapia Intensiva do hospital, Rafael Melo, havia recebido as chaves em ato simbólico realizado antes do início de uma partida do Campeonato Brasileiro da Série A, no Rio de Janeiro.

De acordo com Rafael Melo, os investimentos do Governo do Estado na aquisição de equipamentos e na reestruturação da rede de saúde, somados à eficiência da equipe do hospital são fatores predominantes para esse reconhecimento. No início da pandemia, de março de 2020 até novembro do mesmo ano, foram realizadas 5.070 altas hospitalares no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.

“A ambulância vem para somar a esse conjunto de investimentos, garantindo rapidez no atendimento a quem precisa e trabalhando para que os profissionais atendam o maior número de pacientes. Ela vem para salvar vidas”, disse o médico coordenador, Rafael Melo.

Durante a transmissão ao vivo, o presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo falou sobre a importância da premiação. “Em nome da Federação de Futebol do Espírito Santo e de toda sociedade, a gente agradece o empenho do Governo, do governador e de todos os trabalhadores do Hospital Dr. Jayme neste momento tão difícil que estamos vivendo. A Federação, em nome da Confederação Brasileira de Futebol, vem fazer essa importante doação nessa luta contra o Covid-19 em nosso Estado. Sabemos que será muito bem utilizada e ajudará a salvar muitas vidas”, destacou Gustavo Vieira.

Craques da Saúde

O Craques da Saúde é um projeto da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com o objetivo de doar 27 ambulâncias a unidades de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) de todas as Unidades Federativas (UF) do País. Os hospitais públicos com o maior índice de pacientes recuperados da Covid-19 de cada Estado ganham as ambulâncias.

Cada ambulância é equipada com itens de série específicos para o transporte seguro e rápido de pacientes. O veículo conta com adaptações especiais para este uso, como maca retrátil e suporte para cilindro de oxigênio e soro plasma e armário superior, teto e piso em ABS (que permite rápida e fácil higienização), entre outros dispositivos.

As ambulâncias são entregues nas cidades em que estão localizadas as unidades de saúde contempladas, em cerimônias que serão organizadas pelas Federações Estaduais de futebol de cada Estado, após vencidas as etapas relativas à documentação e transferência do veículo.