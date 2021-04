Os idosos com mais de 65 anos que não conseguiram agendar a vacinação com 1ª dose nas últimas semanas poderão tentar novamente neste sábado, quando irá abrir um novo calendário de agendamento para a próxima campanha.

O agendamento será feito pela Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde, de forma presencial para os idosos que não conseguiram realizar de maneira online. Para isso, os idosos deverão ir à Escola Ana Rocha Lyra, em Muquiçaba.

É importante ressaltar que o agendamento será feito apenas neste sábado (17), das 8h às 14h30 e, para realizar o ato, será necessário levar os seguintes documentos: Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência em nome do vacinado ou do responsável sobre ele.

Segunda dose dos idosos acima de 75 anos

Vale lembrar que os idosos que tenham mais que 75 anos e que foram vacinados no mês passado já poderão receber a segunda dose e ficar imunizados contra a covid-19. É que na tarde de ontem foi anunciado pela Prefeitura de Guarapari que a próxima campanha, iniciada na semana que vem, será para este grupo.

Estarão aptos a receber a segunda dose os idosos que tenham idade superior a 75 anos e que tenham sido vacinados nos dias 18, 19 e 22 de março com a vacina CoronaVac. As outras vacinas tem um tempo de espera maior para receber a segunda dose do imunizante.

Veja os detalhes abaixo:

