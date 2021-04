A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Guarapari informou que começou desde a terça-feira (13) a 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe Influenza (H1N1). Segundo a prefeitura, no município, a vacinação deste público acontecerá no período da manhã, de 7h30 às 11h30.

Ainda de acordo com a secretaria, as salas de vacina continuarão funcionando normalmente, até às 15h, para as demais rotinas de vacinação do calendário. A prefeitura ressalta ainda que que no Centro Municipal de Saúde, às quartas e sextas pela manhã, é aplicada apenas a BCG.

Grupos prioritários. Ainda segundo a prefeitura, neste ano, em virtude da pandemia do Coronavírus (Covi-19), serão imunizados os seguintes grupos prioritários: Gestantes, Puérperas (mulheres no período até 45 dias após o parto) e crianças (6meses a < 6anos).

Ainda conforme a prefeitura, a vacinação contra influenza tem como objetivo reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da Influenza, na população alvo para a vacinação, nesta primeira fase da campanha.

Não será necessário o agendamento para essa vacinação. É preciso estar munido do cartão de vacina, documento de identidade e o cartão SUS. A prefeitura reforça com a população que não há necessidade de passar a noite na fila ou chegar muito cedo, pois há garantia de vacinação de todo o público prioritário da campanha.

Covid-19. A prefeitura explica que o Ministério da Saúde não recomenda que seja feita a aplicação das vacinas contra a covid-19 e contra a influenza conjuntamente. A recomendação é que as pessoas que estiverem nos grupos prioritários procurem se vacinar antes contra a covid-19. Especialistas recomendam pelo menos uma diferença de 14 dias entre uma vacina e outra.

Seguindo as mais recentes determinações do Governo Estadual quanto a evitar aglomerações, o município ressalta a importância do uso de máscaras e distanciamento nas filas.