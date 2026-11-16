O Espírito Santo reúne uma carteira de R$ 145,2 bilhões em investimentos anunciados até o ano de 2030. O montante apresenta um crescimento de 5,5% em relação ao levantamento anterior e abrange um total de 1.203 projetos distribuídos pelo território capixaba. Os dados integram o estudo divulgado pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) em novembro de 2026, que considera empreendimentos com valores individuais a partir de R$ 1 milhão, incorporando anúncios feitos entre agosto de 2025 e julho de 2026, além de iniciativas anteriores ainda em andamento.

Do total mapeado pelo instituto, 751 projetos já se encontram em fase de execução e somam R$ 103,3 bilhões. Os outros 452 empreendimentos, avaliados em R$ 41,9 bilhões, estão classificados na categoria de oportunidade de investimento — o que significa que os recursos ainda não foram integralmente aplicados ou as obras ainda não tiveram início.

Principais Projetos em Execução

Os segmentos de petróleo e gás, mineração, logística e mobilidade concentram os aportes mais expressivos já em andamento no Estado:

Petrobras: Lidera o ranking com R$ 29 bilhões destinados à exploração e produção de petróleo entre 2026 e 2030, abrangendo os municípios de Anchieta, Piúma, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy.

Vale: Aparece na sequência com R$ 12 bilhões voltados à gestão hídrica, modernização de instalações e substituição de equipamentos em Vitória.

Ecovias 101: Responde por R$ 10,3 bilhões aplicados na duplicação da rodovia BR-101 e obras complementares.

GWM: Destina R$ 5 bilhões para a implantação de uma fábrica de veículos híbridos e elétricos no município de Aracruz.

Prio: Prevê R$ 4,5 bilhões no desenvolvimento do campo de Wahoo, englobando perfuração de poços e interligação ao FPSO de Frade na região do Litoral Sul.

Também figuram entre os dez maiores projetos em execução os investimentos da BW Energy nos campos de Golfinho e Camarupim (R$ 3,64 bilhões), a retomada das usinas de pelotização da Samarco (R$ 3,5 bilhões), o terminal portuário da Imetame em Aracruz (R$ 3 bilhões), o Porto Central em Presidente Kennedy (R$ 2,6 bilhões) e o complexo logístico Private Log na Serra (R$ 2,5 bilhões).

Carteira de Oportunidades

Entre os empreendimentos estruturantes que ainda dependem do início da execução física até 2030, destacam-se obras rodoviárias, ferroviárias, portuárias e industriais:

Duplicação e restauração da BR-262: Estimada em R$ 8,44 bilhões para cobrir cerca de 180 quilômetros entre Viana e a divisa com Minas Gerais.

ArcelorMittal Tubarão: Previsão de R$ 5 bilhões para a instalação de um laminador de tiras a frio e uma linha de galvanização na Serra.

Centro Portuário de São Mateus (PetroCity): Orçado em R$ 4,46 bilhões.

Ferrovia EF-118: Com aporte estimado em R$ 4,2 bilhões para o trecho ferroviário entre Santa Leopoldina e Anchieta.

Completam a lista das principais oportunidades as termelétricas Presidente Kennedy I e II, da Eneva (R$ 1,76 bilhão cada); a ampliação do terminal da Portocel em Aracruz (R$ 1,7 bilhão); o projeto de dessalinização de água do mar da GS Inima e Cesan (R$ 1,07 bilhão); a duplicação da BR-259 pelo DER-ES (R$ 1 bilhão); e o porto da Nova Holanda voltado à desmontagem de plataformas (R$ 809 milhões).

Distribuição Regional e Ranking Municipal

Na divisão geográfica dos investimentos, a Região Metropolitana da Grande Vitória ocupa a liderança ao concentrar R$ 52,3 bilhões distribuídos em 408 projetos — o equivalente a 36% de toda a carteira estadual. Logo atrás surge o Litoral Sul, com R$ 46,8 bilhões (32,2% do total), impulsionado pelos projetos petrolíferos e portuários. A microrregião Rio Doce reúne R$ 17,9 bilhões, enquanto o Nordeste capixaba contabiliza R$ 10,7 bilhões.

No recorte por municípios em valores absolutos, os cinco maiores volumes de investimentos anunciados pertencem a:

Vitória: R$ 17,38 bilhões Presidente Kennedy: R$ 13,05 bilhões Serra: R$ 12,82 bilhões Aracruz: R$ 12,33 bilhões Anchieta: R$ 12,17 bilhões

Quando o levantamento avalia o volume de recursos proporcionalmente ao número de habitantes, o cenário se altera e os municípios do Litoral Sul assumem o topo: Presidente Kennedy lidera com R$ 878,5 mil per capita, seguido por Anchieta (R$ 368,5 mil por habitante) e Piúma (R$ 288,4 mil por habitante).