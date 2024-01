O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para o Estado do Espírito Santo, prevendo chuvas intensas e ventos fortes, com riscos de alagamentos. Os avisos estão em vigor desde esta quarta-feira (24) e estendem-se até as 10 horas de quinta-feira (25), abrangendo todo o território capixaba.

Alertas. O alerta de perigo, identificado pela cor laranja, prevê chuvas de até 100mm durante o dia. Além disso, a ventania nessas áreas pode atingir rajadas de até 100 km/h. As consequências incluem cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Este aviso permanece em vigor até às 10h desta quinta-feira.

O segundo alerta, identificado pela cor amarela, abrange 58 cidades e aponta para a possibilidade de ventos intensos, atingindo até 60 km/h, e chuvas moderadas de até 50 mm durante o dia. Embora o risco de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas seja considerado baixo, a população deve permanecer em estado de alerta.

Defesa Civil. Segundo a Defesa Civil, estão previstas chuvas intensas no ES com grandes acumulados até a próxima segunda-feira (29) devido à atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul. A previsão para os próximos 7 dias indica acumulados superiores aos 100 mm em vários trechos do Estado, sendo que alguns locais podem superar os 150 mm e chegar aos 200 mm nas regiões Norte e Sul.