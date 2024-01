Uma folia segura e organizada para todos. A Prefeitura de Vitória, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e representantes dos blocos do Carnaval de rua do Centro de Vitória estiveram reunidos, na tarde desta quarta-feira (24), para continuarem o diálogo sobre os dias de folia.

Compareceram, além de 10 representantes dos blocos do Centro, membros das secretarias municipais de Cultura, Meio Ambiente, Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Segurança Urbana e Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Ministério Público e lideranças comunitárias.

Foram discutidas demandas e ajustes para a realização dos blocos na região central no período de Carnaval, dos próximos dias 10 a 14 de fevereiro.

“Vitória ficou entre as nove cidades mais demandadas da América Latina, queremos incrementar cada vez mais o nosso turismo. Fizemos um Natal, um Réveillon maravilhosos e estamos encerrando uma Arena de Verão de grande sucesso. Somos bons nisso! O objetivo desse encontro é unirmos forças. Prefeitura, órgãos, blocos e comunidade para construirmos o melhor Carnaval para a capital”, declarou o secretário de Governo, Aridelmo Teixeira.

Representantes de blocos fizeram uso da palavra durante o encontro, assim como moradores e representantes de associações da sociedade civil organizada, com questões que foram esclarecidas pela equipe da Prefeitura de Vitória.

Durante o encontro, a PMV anunciou que está em andamento um estudo sobre a melhor forma de realizar a dispersão dos blocos do Centro de Vitória, ponto amplamente debatido.

Em nível de segurança, mais câmeras deverão ser instaladas, com iluminação reforçada na região do Centro e uma parceria entre Guarda Municipal e Polícia Militar para garantir a tranquilidade dos foliões.

Quanto à questão ambiental, os blocos estão sendo incentivados a adotar “slogans/campanhas” para motivar os foliões a cuidar do meio ambiente e adotar boas práticas de zeladoria com a natureza e a cidade.

Estrutura

A comissão da PMV deve apresentar, no início da próxima semana, uma estrutura para os blocos, incluindo banheiros, coletores, caminhões pipa, entre outros itens.

O organograma dos blocos está sendo construindo pela comissão e deverá ser anunciado nos próximos dias, visto que cada bloco tem 15 dias para entrar com o pedido de desfile.