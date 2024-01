No cenário educacional de Guarapari, uma mulher se destaca não apenas por sua trajetória acadêmica, mas também por sua dedicação à formação de jovens e seu papel na fundação e desenvolvimento do Maxime Centro Educacional. Conheça a história inspiradora da educadora Mary Lucy Gomide Lucci.

Carreira. Mary Lucy é mineira, formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e sempre atuou como professora de ciências e biologia. “Mais tarde, vi a necessidade de também cursar pedagogia. Hoje, além de bióloga, sou pedagoga e psicopedagoga”, conta.

Inicialmente, ela e o marido, o também professor Pedro do Carmo Lucci, vieram para Guarapari visando trabalhar no ramo imobiliário. “Meu irmão nos chamou e viemos para mexer com imóveis. Mas sempre fomos da área da educação e mudar de ramo foi muito difícil”, relembra Mary. Assim, mesmo após estarem habilitados para trabalhar com imóveis, o casal voltou a atuar na educação. Mary foi professora na escola Presidente Costa e Silva e seu marido dava aulas em Vitória.

Escola Maxime. Em março de 1992, o Maxime Centro Educacional foi fundado por Pedro do Carmo Lucci, Luiz Henrique Eulálio de Souza, Mary Lucy Gomide Lucci e Thayza Maura Coelho Eulálio de Souza. “Depois de trabalhar em diferentes escolas, o meu marido e o Luiz Henrique abriram um cursinho de pré-vestibular, e depois abrimos o Maxime”, relembra Mary.

De início, os sócios fundaram o Mundo Infantil (Educação Infantil e Ensino Fundamental I) e o Magister (Ensino Fundamental II e Ensino Médio). Em 1997, uniram as duas unidades em único espaço, passando a funcionar em sede própria, localizada na Praia do Morro, onde a escola está até hoje.

Atuação. Devido à sua formação, Mary atua no desenvolvimento de projetos pedagógicos na escola. “Hoje, sem o meu marido, o meu filho Pedro Henrique e o Luiz Henrique, meu sócio, ficam como diretores na área administrativa e eu fico na direção pedagógica”, explica Mary.

Família. A educadora tem dois filhos e conta que, após a morte de seu marido, eles passaram a assumir mais funções na escola. “A Marcela ficou mais engajada na administração, na parte pedagógica, pois ela é pedagoga, fez Ciências Sociais e é jornalista. Toma conta também do marketing da escola”. Já o filho, Pedro Henrique, assumiu o cargo do pai na gestão. “Ele já era professor e ficou bem assumindo a posição do pai”, comenta Mary.

A educadora destaca a importância da família em sua jornada, especialmente após a perda do marido. “Os dois são bem engajados e agradeço todos os dias. Na falta do meu marido, sozinha, eu não conseguiria”, afirma.

A atuação de Mary Lucy não é apenas um exemplo de sucesso profissional. Sua dedicação, aliada ao apoio da família, continua a moldar o futuro de inúmeras gerações em Guarapari.