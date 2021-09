A cidade de Caucaia, no Ceará, tem uma grande novidade para seus habitantes: os ônibus de transporte público que circulam pela cidade têm passagem gratuita a partir desta quarta-feira (1). Caucaia, que tem 400 mil habitantes, é a maior cidade do Brasil a oferecer esse serviço de forma gratuita.

“Estamos aqui para defender o interesse dos menos favorecidos”, destacou o prefeito Vitor Valim. “Fruto de muito estudo, responsabilidade fiscal e compromisso com a população. Todos os cidadãos vão ter orgulho de ser de Caucaia a começar pelo transporte público”, concluiu.

A medida irá impactar diretamente na vida dos estudantes e dos trabalhadores, que utilizam diariamente o transporte público. A medida é avaliada pela gestão com impacto ambiental positivo e redução de congestionamento no trânsito. O prefeito aponta que a gratuidade no transporte público irá diminuir, em média, 40% do fluxo de veículos em circulação no município e trará às famílias mais carentes um acréscimo de 15 a 36% em sua renda.