O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo divulgou nesta quinta-feira a lista de suplentes da segunda fase do programa “CNH Social”. Foram convocados 600 candidator para preencher vagas que não foram contempladas na primeira lista, devido ao descumprimento de prazos.

É uma oportunidade acessível para que a população possa adquirir a primeira habilitação, mudar ou adicionar carteira.

Matrícula. Os candidatos com nome na lista de suplentes deverão realizar uma matrícula online em, no máximo, 15 dias no site do Detran, na aba CNH Social.

Os interessados devem preencher o formulário com as informações necessárias para saber em qual Centro de Formação de Condutor deve ser realizada a abertura do processo de habilitação, além dos documentos necessários para tirar a carteira.