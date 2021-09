Todo efetivo da PM será convocado para atividades operacionais durante o feriado prolongado de 7 de setembro. A informação é da Secretaria de Segurança Pública (Sesp) do Estado.

Segundo a secretaria, trata-se de uma medida comum em feriados e que a decisão teria sido tomada pensando na sociedade, “independentemente de ideologias”.

“Em eventos de feriados prolongados, principalmente os nacionais, a exemplo do feriado da Independência, ou até mesmo o Carnaval, todo o efetivo é utilizado para a realização de operações preventivas e blitze de trânsito. Como há previsão de manifestações e aumento significativo de circulação de pessoas, também para lazer, o efetivo será direcionado para fazer segurança das vias públicas e comércios”

7 de setembro. Estão previstas para o dia manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Os atos foram estimulados pelo próprio presidente, e têm preocupado autoridades diante da possibilidade de mensagens antidemocráticas e de teor golpista.

A secretaria reforçou que os PMs, mesmo de folga, não podem participar de atos políticos. Informou também que “acompanha e monitora situações que possam prejudicar o bom andamento da democracia” e garantiu que não há indícios dessa natureza.

“A legislação não permite ao militar da ativa ser filiado a partido político, bem como exercer atividade político-partidária. Também ao militar, como está previsto no Estatuto do Militares Estaduais e no Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, é vedada a manifestação coletiva e política e o desrespeito à autoridade militar e civil”.