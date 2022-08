Curuca. Meaípe festejou os 70 anos do querido Curuca, que recepcionou, ao lado de sua família, os amigos e familiares. A organização da grande festa ficou à cargo da cerimonialista Marinete Miranda. Na foto com sua esposa, Marinete, e seus filhos, Rodrigo, Júlia e Flávia. Vida longa ao Rei!

Nicchio. As irmãs Nicchio, Camilla e Giullia, comemoraram o Dia dos Pais ao lado de seus amores, Júnior e Rosângela.

Vernissage. Essa colunista e a Secretária de Turismo e Cultura, Helione Bacovis, foram conferir o vernissage da artista plástica, Osana Muciaccia. Grande talento!

Bioparque. Andrea Beconha em recente viagem ao Bioparque Pantanal, em Campo Grande/MS. É o maior aquário de água doce em todo o mundo. Show!

Descobriram o nosso tesouro!

Em recentes desfiles de modas em países nórdicos, como Noruega e Dinamarca, as gringas aderiram a algo que, aqui no Brasil, já é uma sensação há muitos e muitos anos: a sandália de borracha. Isso mesmo! Nosso querido chinelo se tornou a sensação do momento.

Dia dos pais. O clã Mattos Tofoli, Vitor Hugo, Cesar, Franco e Luisa, comemorou o Dia do Papai, Júnior, com sua amada Viviani.

Father’s Day. Orly Gomes e seu quarteto fantástico, Thiago, João Pedro, Nicolas e Lucas domingaram ao lado de Dora Nossa. Happy Father’s Day!

Turismo em alta: A economia da Argentina vem enfrentando desafios; além da inflação de 70% prevista para o fechamento de 2022, a moeda está em queda livre. Isso tem sido um “paraíso” para os turistas brasileiros, onde o poder de compra do real cresce, ao invés de diminuir. Aproveitem e boa viagem!

Luisa fez 30. Luísa Viana tem trinta bons motivos para comemorar sua nova idade. Cursando 5º ano de Medicina na Universidad de Buenos Aires, Argentina, ela celebrou suas conquistas ao lado dos pais, Paulo e Fátima Viana Albino. Cheers!

Giro na Europa. Eliud Vieira Brotto está dando um giro pela Europa. Aqui, ela está ao lado da estátua do poeta e escritor, Fernando Pessoa, em Lisboa, Portugal. Que espetáculo!

Thereza Modas. Maria Thereza Almeida Pereira, ou simplesmente, a “Dona Thereza Modas”…uma dama linda, fina, simpática e elegante! Acabou de completar 9 décadas! Muita paz e vida longa a essa Rainha!

Olhem isso!

Duas sorveterias brasileiras estão entre as 50 melhores do mundo! Uma fica em Belém do Pará, a Cairu, a outra é a San Lorenzo, em São Paulo. Ambas acabam de aparecer no ranking em mais uma edição do Festival Mundial do Gelato. A premiação, lançada há dez anos e que realiza uma série de competições em 22 países, revelou os vencedores de 2022 em Roma, na Itália, em julho.

Niver. Marcela Lucindo Lakatos e Marcelo, abriram a casa para festejar o aniversário dele, entre familiares e amigos. Na foto: Marcela, Betha Valadão, Marcelo, Andresa do Val e Fabrízio Politano.Très bien!

Happy Birthday To

Bárbara Basílio,

Aparecida Neves,

Nathalie Oliveira,

Irany Rodrigues,

Sandra Carreco Molina.