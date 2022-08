A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac), em parceria com o SENAI, realiza na próxima quinta-feira (18), os cursos de confeccionador de lingerie e eletricista instalador predial de baixa tensão.

De acordo com a prefeitura, para se inscrever em um dos cursos, é necessário comparecer na sede da Setac na rua Marcílio Dias, nº 399 – Ed. Rei dos Reis, 1º andar, bairro Muquiçaba, entre os dias 16 e 17 de agosto, das 9h às 16h. As aulas ocorrerão no CRAS de Olaria.

Confira horária, carga horária total e conteúdos de cada curso:

Curso de qualificação confeccionador de lingerie

Carga horária total: 160h

Horário do curso: De segunda a quinta feira, de 13:30h às 16h30

Pré-requisitos: Ter no mínimo 16 anos completos e possuir Ensino Fundamental I completo.

Conteúdo Programático:

 Tecnologia têxtil e dos materiais;

 Tecnologia da confecção;

 Costura em máquinas de ponto corrente e acabamento;

 Costura em máquinas de ponto fixo e acabamento;

 Processo de qualidade e montagem de peças lingerie.

Curso de qualificação eletricista instalador predial de baixa tensão

Carga horária total: 200h

Horário do curso: De segunda a quinta feira, de 18h às 21h

Pré-requisitos: Ter no mínimo 16 anos completos e possuir Ensino Fundamental I incompleto.

Conteúdo Programático:

 Eletricidade geral;

 Instalações elétricas.