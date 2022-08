A Polícia Militar de Guarapari segue trabalhando pela segurança. No início da noite de domingo (14) por volta das 18h, um homem de 38 anos foi detido em posse de uma arma de fogo. A ação ocorreu no bairro Camurugi. Foram apreendidas também 2 munições.

Mandado de prisão. Por volta das 20h um indivíduo foi detido no bairro Aeroporto pois o mesmo se encontrava com mandado e prisão em aberto. Por volta das 21h, um indivíduo já conhecido pelos policiais militares por realizar tráfico de drogas foi avistado com uma sacola na mão no bairro Praia do Morro e tentou fugir ao perceber a presença policial, sendo alcançado pelos militares. Em posse dele foram encontradas 252 pedras de crack e R$65,00 em dinheiro.

Na tarde de sábado (13) por volta das 16h, militares detiveram dois suspeitos em flagrante tráfico de drogas no bairro Condados. Foi apreendido em posse deles 14 buchas de maconha; 32 pinos de cocaína; 06 pedras de crack e R$ 80,00 reais em espécie.

Durante a noite, por volta das 23h, um homem foi detido em posse de arma de fogo. Segundo informações, o suspeito estaria guardando dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Foi apreendido 01 resolver cal. 38, 04 munições cal. 38, 01 coldre, 01 aparelho celular e R$6.000,00 reais em espécie.

Na tarde de sexta-feira (12) drogas foram apreendidas no bairro Portal . Ao todo 56 buchas de maconha, 30 pedras de crack e 253 pinos de cocaína oram localizadas. A apreensão foi feita graças a uma denúncia feita. A droga estava em um beco e foi localizada com ajuda do cão policial Mike. Os envolvidos nas ocorrências foram encaminhados para a delegacia local juntamente com todos os materiais apreendidos.