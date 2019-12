Todos os dias você acorda, prepara sua agenda, realiza sua rotina e faz uma série de tarefas como se estivesse funcionando no piloto automático. Não é assim? Levar os filhos à escola, preparar o café da manhã, dirigir o carro até o trabalho, seguir a sua série da academia e muito mais. Não paramos para pensar e refletir sobre nossas atividades de rotina, vamos apenas fazendo, repetindo, reforçando o comportamento que funciona, que é seguro e com o qual estamos acostumados.

O processo dos pensamentos, das emoções e da nossa mentalidade ocorre da mesma maneira, você sabia? Sua forma de enxergar a vida, suas crenças, a maneira como você visualiza o seu trabalho, seu casamento e sua própria imagem tendem a se repetir de forma automática, ou seja, fazem parte de como você se moldou até aqui.

Perceba que, no primeiro parágrafo, citei uma série de atividades comuns da vida prática para, no momento seguinte da nossa conversa, abordar os pensamentos e emoções. O fato é que, em todos os momentos, sua mentalidade e comportamento estão sempre juntos, fazem parte de você, formam a sua personalidade, não existe separação!

A sua maneira de ver a vida, que aqui vamos definir como mentalidade, afeta diretamente a sua felicidade, sua percepção sobre o que é bom e ruim, sua capacidade de tomar decisões e construir uma nova história. Se você for uma pessoa positiva, pode se sentir plena e realizada levando os filhos para o litoral no final do ano. Mas se você estiver carregado de pensamentos negativos, pode ter certeza de que nem mesmo um Réveillon chiquérrimo em Miami te deixará realizado.

Mentalidade – Uma forma de mudança profunda e real!

Se a sua mentalidade, formada por pensamentos positivos e negativos, é tão importante para seu comportamento e percepção de mundo, isso significa que a verdadeira mudança precisa ocorrer, justamente, no seu centro de comando. A mente pode ser sua aliada ou sua maior inimiga!

A positividade, um comportamento tão importante que nos empurra para sermos otimistas e olharmos o lado bom da vida, é, de fato, essencial para uma mudança profunda e real. Com relação à mentalidade, a construção da sua nova história deve começar de dentro para fora!

Não existe mudança de vida sem que você adquira uma nova mentalidade. A vida prática depende da sua mentalidade para funcionar. A sua mente, considerada seu centro de comando, tem o poder de conduzir suas ações!

Mas, como nada de bom nessa vida vem de graça, você precisa se esforçar para fortalecer a sua mentalidade contra os pensamentos negativos. Veja algumas maneiras simples e eficientes de construir, de maneira crescente, uma mudança plena a partir de uma mentalidade sadia:

Pensamentos positivos x negativos: Você é pessimista? Acredita que tudo vai dar errado no final? Não está aberto às mudanças pois não acha possível fazer diferente? Passe a praticar a positividade, a fé e a esperança com pensamentos que vão te conduzir à mudança de vida. O negativo você já conhece, está acostumado e não te leva a lugar nenhum. Abra espaço para a positividade!

O poder da palavra: O que você fala tem um efeito incrível e poderoso na sua mentalidade e, consequentemente, nas suas ações. A mudança profunda ocorre pelo poder das palavras também. Adote um discurso no sentido positivo, com palavras que reforcem sua vontade de mudar, de fazer diferente, de acreditar em uma vida nova e repleta de realizações.

Blinde sua mente contra seu maior inimigo, você mesmo! Quantas vezes você mesmo se coloca para baixo? Seus pensamentos estão jogando contra você? Dizem que não vai dar certo, que não vale a pena tentar? Blinde esses pensamentos, não deixe a negatividade dominar a sua mente. Para isso, pratique o otimismo para desenvolver uma mentalidade que esteja fortalecida e preparada para uma vida nova!

Ana Cavalcante é fundadora do Instituto Ana Cavalcante, sócia diretora da Soul Trip Avatar, Psicóloga, Palestrante Motivacional, Master Coach de abordagem Integral Sistêmico e Escritora.

Site: anacavalcantepalestrante.com.br

Instagran: @anacavalcante palestrante

Facebook: Ana Cavalcante Palestrante