A secretária de Turismo, Empreendedorismo e Cultura, Letícia Regina esteve ao vivo na redação multimídia do Portal 27 nesta segunda-feira, 16. Durante a entrevista a secretária falou sobre os preparativos para o verão/2020, com expectativa de receber (1.300.000) um milhão e trezentas mil pessoas na cidade. Além de projetos como a Feira de Natal, a Cantata de Natal que acontecem nesta semana.

Confira a entrevista!

Entrevista ao vivo com a secretária de turismo de Guarapari, Leticia Regina. Posted by Portal 27 on Monday, December 16, 2019

“Guarapari tem uma magia de Natal, a cidade já está iluminada. Ano passado teve o Natal Encantado e esse ano terá novamente”, disse a secretária.

Natal Encantado. Acontece na próxima sexta-feira, 20 de dezembro a partir das 18 horas na Praça Philomeno Pereira Ribeiro, em Muquiçaba. As apresentações são com projetos sociais educativos de Guarapari, com as crianças da educação e uma orquestra de Vitória com o tema: O Reencontro. “Uma história de Natal, uma orquestra musical com uma mensagem muito bonita para todos que moram e visitam Guarapari”, disse Letícia.

Feira de Natal. A feira acontece de 18 a 23 de dezembro ao lado do Rádium Hotel, em frente à Praia da Areia Preta, no Centro de Guarapari.

A secretária ressaltou que a ideia da Feira de Natal é fomentar a cultura. “Além de proporcionar aos nossos artesãos espaços públicos que eles possam fabricar suas peças e fazer vendas e geração de renda para suas famílias”. E acrescentou: “Nós fizemos um chamamento público, curadoria para garantir artesanatos de fato. É uma forma de incentivar os artesãos locais”, disse.

Em parceria com a Apromag, Aderes e Sebrae de Vitória, conseguimos o espaço para os artesãos locais sem nenhum custo. Em seguida acontece a Apromag que é uma feira que já tem a identidade de Guarapari.