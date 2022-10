Até o dia 30 de novembro, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo (Sebrae/ES) estará oferecendo consultorias gratuitas de finanças e de acesso ao crédito, para atendimento bancário, para todos os clientes. Os atendimentos acontecem em formato online por meio da plataforma de consultorias do Sebrae. Confira: https://consultoria.sebrae.com.br/.

“Ao acessar esse serviço, o empreendedor terá acesso aos melhores consultores do Sebrae e sem precisar sair da sua empresa. É um atendimento personalizado, com as consultorias sendo gravadas e disponibilizadas quando necessário”, explica Patrícia Queiroz Fontes, Analista do Sebrae/ES.

O serviço de consultoria está disponível de forma gratuita, até dia 30 de novembro, para os temas relacionados com Finanças e Acesso ao Crédito. Mas a plataforma do Sebrae ainda oferece atendimento para as áreas de vendas, planejamento,empreendedorismo digital, entre outros. Em uma única plataforma o empreendedor terá acesso a todos os recursos de consultoria.

“E o atendimento é oferecido para todos os empreendedores, inclusive para produtores rurais”, adianta Fontes. Sendo que a plataforma ainda é de fácil acesso, com liberdade para o histórico de todos os atendimentos realizados pelo cliente, e também sendo acessível por celulares e tablets.

Quer saber mais? Acesse a plataforma de consultorias do Sebrae pelo link: https://consultoria.sebrae.com.br/.