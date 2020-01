As eleições municipais de Guarapari vão contar com um militar. O Coronel Daltro Antônio Ferrari Júnior, mais conhecido como Coronel Ferrari, com 29 anos de Policia, está decidido a ser candidato a prefeito da Cidade Saúde.

Ele esteve ontem visitando a redação do Portal 27 e expôs suas ideias para ser prefeito da cidade. “Eu tenho uma história junto com Guarapari. Foi o primeiro local que eu vim trabalhar assim que formei na polícia em 1993. Eu já tenho parentes aqui e criei um amor pela cidade. Sai e voltei a morar recentemente e os amigos me chamaram e me perguntaram se eu tinha disposição para essa missão de ser candidato em Guarapari, de apresentar uma candidatura nova e prontamente me coloquei a disposição” disse ele.

Partido. Como militar Coronel Ferrari pode escolher a filiação nos últimos momentos. “Acho que o partido tem que ter os valores da anticorrupção, da transparência, da verdade, o valor da família, acho que isso é muito importante hoje. O cidadão tem buscado isso nos candidatos. Isso é que a gente prega e o que a gente vive ao longo da nossa vida nos nossos 53 anos de vida” afirma.

Formação. Coronel Ferrari é formado em Engenharia Mecânica e em Direito, ex-secretário da Casa Militar do Governo do Estado do Espirito Santo e Ex-comandante de policia ostensiva especializada e atual diretor de fianças da PMES.

Turismo. Em Guarapari ele pretende defender como pré-candidato que “A cidade de Guarapari sempre foi a referência nacional de turismo. Perdemos esse status ao longo dos anos por uma falta de zelo das administrações, no que tange a estar potencializando o turismo e estar capacitando os nossos cidadãos para receber bem o turista, e receber bem tem várias formas de receber isso, tanto na educação quanto na infraestrutura da cidade. Nosso projeto visa trazer Guarapari de volta para o cenário nacional”, explicou.

Segurança. Além do turismo ele pretende também implementar sua visão com relação a segurança. “A Polícia Militar de Guarapari, os policiais militares do 10º Batalhão, tem uma atuação excepcional. Trabalham diuturnamente visando proporcionar ao cidadão, uma melhor qualidade de vida, com sensação de segurança. O município pode contribuir. Temos que trabalhar a segurança tanto no aspecto dos recursos humanos, como no aspecto tecnológico. Temos que estar trabalhando juntos com o Estado e outros órgãos visando ampliar o nosso leque de segurança pública”, finalizou.