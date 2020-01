A Faculdade Unopar inaugurou no mês de Janeiro o seu polo em Anchieta. Localizado no Centro, ao lado da Cacau Show, o polo irá ofertar cursos de graduação e pós-graduação na modalidade EAD – totalmente online.

Contato. O vestibular é gratuito e pode ser realizado online. Os interessados devem ligar ou enviar whatsapp para o telefone (28) 99940-5678 e também podem fazer a inscrição online pelo site http://www.unopar.br

No caso da graduação, os alunos receberão material didático impresso gratuito e terão acesso ao ambiente virtual do aluno, no qual irão assistir as tele aulas e realizar as atividades online. Uma vez por mês os alunos vão ao polo de apoio para realizar as avaliações presenciais de cada disciplina.

“Estudar na modalidade 100% online te garante flexibilidade no tempo e economia no bolso, afinal, você pode estudar qualquer hora e em qualquer lugar e ainda evita gastos com deslocamento e consegue trabalhar em qualquer período”, destaca a coordenadora acadêmica, Marcella Lucci.

Já no caso da Pós graduação, o aluno pode optar por cursos com duração de 6 meses, 10 meses ou 12 meses. Ele realiza os estudos de casa, também por meio do ambiente virtual do aluno e agenda as provas presenciais, podendo realizar mais de uma prova no mesmo dia.

“A modalidade do Ensino a Distância é a que mais cresce no mundo e temos que acompanhar as transformações. Em Guarapari já temos o polo há quatro anos e estamos com mais de 600 alunos. Em Anchieta temos certeza que não será diferente, pois conhecemos o produto de qualidade que oferecemos”, afirma Marcella.

A coordenadora ressalta também que muitas vezes as pessoas deixam de procurar uma faculdade por receio de achar que não possui condições de arcar com o valor das mensalidades e garante que na Unopar é possível encontrar preço justo e ensino de qualidade. “Temos cursos com mensalidades a partir de 150 reais”, afirma.

A Unopar é hoje a maior universidade de EAD do país, com mais de 45 anos de tradição em educação de qualidade e com cerca de 1.000 polos distribuídos no Brasil.

Confira nossos cursos:

Segunda Licenciatura em: Educação Física, História, Matemática, Pedagogia e Letras.

Educação Física, História, Matemática, Pedagogia e Letras. Formação Pedagógica em : Ciências Biológicas, Educação Fisica, Geografia, História, Letras (espanhol, inglês e português), matemática, pedagogia e sociologia.

: Ciências Biológicas, Educação Fisica, Geografia, História, Letras (espanhol, inglês e português), matemática, pedagogia e sociologia. Administração

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Geografia

História

Letras Português

Letras Português-Inglês

Letras Português – Espanhol

Matemática

Pedagogia

Sociologia

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Comércio Exterior

Turismo

Empreendedorismo

Gestão Ambiental

Gestão Comercial

Gestão Financeira

Gestão Hospitalar

Gestão Pública

Recursos Humanos

Logística

Marketing

Marketing Digital

Processos Gerenciais

Segurança Pública (exclusivo para profissionais da área)

Serviços Jurídicos, Cartorários e Notariais

Filosofia

Teologia

Horário de funcionamento do Polo:

Segunda a Sexta de 9h às 13h e de 14h às 18h

Sábado de 8h ás 12h

Telefone de contato: (28) 99940-5678