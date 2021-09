Se o poder público não tem apoiado os eventos esportivos, os empresários de Guarapari não deixam de fazer a sua parte. O jovem empresário Rodolfo Mai, da Ideally Construtora é um destes que incentivam e apoiam o esporte em Guarapari.

Mais de 150 inscritos. Através dele e de sua equipe, foi lançada oficialmente a Corrida de Rua Ideally Guarapari que vai acontecer no dia 14 de novembro. No lançamento já foram com mais de 150 inscritos na corrida e a estimativa é que 500 pessoas participem.

A cerimônia de lançamento aconteceu Na última sexta-feira, 03, no Shopping Guarapari e contou com a presença do idealizador da corrida, o empresário e diretor da Ideally Construtora, Rodolfo Mai, o secretário de Esportes, Cleber Lacerda o treinador e organizador da corrida, Felipe Rocha, a imprensa, atletas e convidados.

Durante o evento, ocorreu a apresentação de um vídeo, produzido pela Ideally Construtora e a equipe organizadora da corrida, para mostrar o trajeto escolhido que vai enaltecer pontos turísticos e as belezas de Guarapari. Além de mostrar como é possível praticar o esporte de maneira leve e acessível a todas as pessoas.

“Ficamos muito felizes de darmos a nossa contribuição e fomento ao esporte, turismo e lazer na nossa cidade, com a realização da corrida Ideally que é um esporte que agrega saúde e bem estar a quem participa e também incentiva o turismo”, disse Rodolfo Mai.

O mascote da Ideally Construtora marcou presença no lançamento da corrida e foi um sucesso! Difícil quem não quis fotografar com ele. A presença do mascote na corrida está confirmada.

Percurso de 5 km e 12 km

O percurso da Corrida de Rua Ideally Guarapari, inclui trajeto de 5km para atletas iniciantes, cuja largada será no Radium Hotel, na Praia da Areia Preta e a chegada na Praça da Paz na Praia do Morro.

Já o percurso de 12km é recomendado para atletas mais avançados, a largada será em frente ao Residencial Marek, na Praia de Peracanga e a chegada na Praça da Paz, na Praia do Morro.

“Para o atleta de primeira viagem queremos proporcionar uma experiência inacreditável para que possa sentir essa emoção e a vibe que é uma corrida, que é o bem-estar que a corrida promove, endorfina que a atividade física produz em nosso corpo”, comentou Felipe Rocha organizador da corrida e treinador físico.

Premiação em dinheiro

A corrida vai acontecer no dia 14 de novembro, pré-feriado da Proclamação da República e a data foi escolhida para abranger tanto quem mora, quanto quem visita a cidade nesse período. Haverá premiação em dinheiro para os primeiros colocados que somam mais de R$7 mil, conforme o regulamento. Todos os inscritos receberão medalha de participação.

A corrida contará com estrutura completa que inclui banheiros químicos, equipe de saúde e apoio, kits aos participantes, fotógrafos. Além de seguir todos os protocolos previstos pela Secretaria Estadual de Saúde e do município.

No evento de lançamento, o secretário de Esportes e Lazer de Guarapari, Cleber Lacerda, que já recebeu a equipe da Team FR Assessoria, organizadora da corrida, elogiou a iniciativa da Ideally Construtora.

“Nós recebemos esse tipo de evento como uma forma de somar no calendário municipal de esportes. Tenho certeza que vai ser um evento duradouro, que vai ser a primeira prova de muitas e com certeza vai fazer parte do calendário municipal de eventos esportivos”, comentou o secretário, Cleber Lacerda.

Fique por dentro:

A Corrida de Rua Ideally Guarapari vai acontecer no dia 14 de novembro, às 8h da manhã. O regulamento com todos os detalhes também estão disponíveis no site.

As inscrições já estão abertas

R$75 para 5km

R$80 para 12km

Todos os participantes receberão camiseta, kit e medalha.

A inscrição pode ser feita pelo site: https://www.suainscricao.com/evento/corrida-ideally-guarapari