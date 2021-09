Associações dos setores de comércio, turismo e alimentação enviaram um novo pedido ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pelo retorno do horário de verão.

No documento, que foi enviado na última semana, as entidades alegam que a adoção do mecanismo pode beneficiar os setores que representam e reiteram que qualquer economia de energia seria relevante diante da gravidade da crise que o País enfrenta. O movimento teve apoio até mesmo do empresário bolsonarista Luciano Hang, que é dono das lojas Havan. O apoiador do presidente se manifestou favoravelmente ao retorno do horário de verão em suas redes sociais oficiais.

O horário de verão foi extinto pelo presidente em 2019, devido a um estudo do Ministério de Minas e Energia que apontava que não havia mais economia de energia tão relevante.

Com a crise hídrica, especialistas em setor elétrico voltaram a defender a medida, sob argumento de que mesmo uma pequena economia de energia pode contribuir. “Como é sabido, estamos diante de uma intensa crise hídrica agravada pela escassez de chuvas, situação que coloca em risco o fornecimento de energia elétrica em parte do Brasil. São muitos os desafios para mitigar o problema e qualquer economia energética se torna agora ainda mais relevante”, diz o documento.