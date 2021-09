Dois homens de 35 e 36 anos foram presos pela Delegacia de Polícia (DP) de Piúma, durante uma operação de cumprimento de mandado de prisão nos bairros Niterói e Monte Aghá, no mesmo município, nesta quinta-feira (02).

A primeira ação ocorreu no bairro Niterói, contra um homem de 35 anos. Ele é investigado por descumprir medida protetiva, obtida por sua ex-companheira. “De acordo com a vítima, o suspeito não aceitava o término do relacionamento, promovia ameaça de morte e chegou a ir até o local de trabalho dela para forçá-la a entrar em seu veículo e, por esse motivo, ela buscou a delegacia”, conta a titular da Delegacia de Polícia de Piúma, delegada Rosane Cysneiros.

Os policiais foram ao bairro, onde localizaram o suspeito e deram cumprimento ao mandado. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes.

Já a segunda parte da operação aconteceu no bairro Monte Aghá, contra um homem de 36 anos. Ele é investigado de ser autor do crime de estupro contra a sobrinha de 16 anos, tendo, no dia 30 de agosto deste ano, oferecido uma carona à vítima para a escola.

Mas, em vez disso, ele levou a vítima a um motel, onde praticou sexo oral contra a adolescente, que relatou o fato para mãe. Diante disso, buscaram a delegacia, que iniciou as investigações e conseguiram prender o suspeito