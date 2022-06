O Governo do Espírito Santo amplia a partir desta segunda-feira (20), a segunda dose de reforço ou quarta dose (D4) contra a Covid-19 para a população com mais de 30 anos, além pessoas pertencentes a determinados grupos prioritários. É válido, também em todo território capixaba, a segunda dose de reforço ou quinta dose (D5) à população imunocomprometida.

Casagrande. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande, no último sábado (18), em sua rede social. “Iniciaremos na 2ª a D4 para 30+ e para todos os trabalhadores da educação, segurança, transporte, sistema prisional, pessoas com comorbidade e privadas de liberdade que tenham 18+. Doses distribuídas hoje à tarde para as regionais de saúde. Viva o SUS, vacine-se!”, informou.

A Secretaria da Saúde (Sesa) realizou, ainda no final de semana, a distribuição de novas doses às Redes de Frio das Regionais de Saúde e aos municípios. Além disso, a Sesa também solicitou novas doses ao Ministério da Saúde.

Esquema vacinal. De acordo com a Nota Técnica Nº19 2022 Sesa SSVS/GEVS/PEI, publicada nesse domingo (19), a recomendação é uma estratégia estadual de enfrentamento à Covid-19 e pautada considerando o cenário epidemiológico da pandemia da Covid-19, a possível sazonalidade do vírus, além da avaliação do esquema vacinal.