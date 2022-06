No mês de julho, Vila Velha recebe a Taça Vila Velha de Inverno de Beach Soccer. Os jogos serão realizados de 11 a 29 do próximo mês, no período da tarde. As categorias que irão participar do campeonato são de crianças e jovens de 11, 13 e 15 anos. O evento acontece na arena instalada na areia da Praia da Costa, em frente ao Hotel Quality Suites.

As inscrições dos times estão abertas até esta sexta (24) através do e-mail: semel@vilavelha.es.gov.br. Podem participar times de Vila Velha provenientes de escolas municipais e particulares, projetos sociais e escolinhas, entre outros. De acordo com o secretário de Esporte e Lazer, Andinho Almeida, “o município está construindo espaço sólido no Estado para o fomento do esporte de alto rendimento, mas também oportunizando o fortalecimento das categorias de base, que representam o futuro da prática esportiva local”.

Serviço:

Taça Vila Velha de Inverno de Beach Soccer

Data: de 11 a 29 de julho

Horário dos jogos: vespertino

Entrada: gratuita

Inscrições de times: semel@vilavelha.es.gov.br até 24 de junho.