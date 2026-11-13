Mesmo fora do país, Flávio Bolsonaro mantém salário de mais de R$ 46 mil e vota contra pacote econômico

O senador Flávio Bolsonaro (PL) registrou voto contrário ao projeto de ajuste fiscal das contas públicas analisado pelo Senado Federal nesta quinta-feira (12 de novembro de 2026). Conforme informações divulgadas pela imprensa, o parlamentar participou da sessão deliberativa de maneira remota diretamente dos Estados Unidos, país para onde viajou após a derrota nas eleições presidenciais.

Durante uma transmissão ao vivo realizada na internet, Flávio Bolsonaro classificou o pacote econômico apresentado pelo Executivo como “fajuto” e argumentou que as medidas provocariam cortes nas áreas da saúde, da educação e nos serviços públicos do Distrito Federal para compensar o que chamou de gastos “eleitoreiros”.

“Ele tenta dar alguma sinalização para o mercado, como se esse pacote fajuto que ele está lançando fosse cobrir todas as despesas, os gastos eleitoreiros que o Lula fez ainda no decorrer da campanha”, declarou o senador. Durante a campanha presidencial, Flávio Bolsonaro havia prometido um corte de R$ 250 bilhões no orçamento federal sem detalhar as áreas atingidas, assegurando na ocasião a manutenção de programas sociais e o reajuste do salário mínimo.

Participação Remota e Regras Regimentais

Mesmo residindo fora do território nacional e sem cumprir missão oficial autorizada pela Casa, o senador segue participando regularmente das votações remotas, mantendo o recebimento de seu subsídio parlamentar — superior a R$ 46 mil — e a estrutura de despesas de seu gabinete em funcionamento.

Integrantes da base governista chegaram a questionar a autorização para que o parlamentar votasse à distância nessas condições. Contudo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, manifestou-se informando não haver restrição regimental que impeça a participação de Flávio Bolsonaro nas sessões realizadas no formato remoto.

Divergências sobre os Impactos do Ajuste Fiscal

A votação no plenário evidenciou posições opostas entre parlamentares da oposição e da base aliada quanto ao alcance das mudanças propostas:

Visão da Oposição: A bancada oposicionista orientou voto contrário à matéria. O senador Rogério Marinho (PL) criticou a celeridade da tramitação, mencionou risco de calote e sustentou que o plano se apoia na elevação da carga tributária em vez de promover cortes efetivos nas despesas públicas.

Visão do Governo: O líder do PT no Senado, Camilo Santana, rebateu as críticas e assegurou que o projeto não afeta os programas sociais nem reduz os recursos destinados à saúde e à educação. Segundo a equipe econômica, o conjunto de medidas cria limites para o bloqueio de verbas e deve assegurar um reforço de até R$ 56 bilhões para o cumprimento da meta fiscal de 2027.

Em relação aos pontos específicos mencionados no debate, o texto aprovado mantém as regras vigentes de repasse para o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que foi poupado das travas do ajuste e continuará sendo corrigido pela receita corrente líquida. Nas áreas de saúde e educação, a proposta retira as receitas extraordinárias do petróleo da base de cálculo até 2030 — o que reduz o piso constitucional obrigatório de gastos, mas não determina queda automática no montante total investido em comparação ao ano anterior, ficando o volume sujeito ao desempenho da arrecadação.