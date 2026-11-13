Guarapari conquista segundo lugar em Educação no Prêmio Band Cidades Excelentes 2026

Guarapari conquistou o segundo lugar no pilar Educação do Prêmio Band Cidades Excelentes 2026, reconhecimento nacional conhecido como o “Oscar da Gestão Pública”. Entre os municípios do Espírito Santo com mais de 100 mil habitantes, a cidade ficou atrás apenas de Vila Velha e superou a capital, Vitória, que alcançou a terceira colocação.

A premiação reconhece iniciativas e resultados da gestão pública municipal a partir de indicadores que avaliam diferentes áreas da administração. No pilar Educação, são analisados dados relacionados ao desempenho e à qualidade das políticas públicas educacionais.

Com o resultado, Guarapari passa a integrar o grupo de municípios em destaque no Espírito Santo pelos indicadores da área educacional. A conquista também valoriza as ações desenvolvidas pela administração municipal para fortalecer a rede pública de ensino, melhorar a estrutura das escolas e ampliar as oportunidades de aprendizagem dos estudantes.

A secretária municipal de Educação, Jaciara Lyrio, destacou que o reconhecimento é resultado do trabalho conjunto dos profissionais da rede, aliado ao planejamento e aos investimentos realizados no setor. “Esse resultado é motivo de muito orgulho para todos nós. A educação se constrói todos os dias, com o trabalho dos nossos professores, diretores, servidores e de toda a equipe pedagógica. Temos buscado avançar na estrutura das escolas, na valorização dos profissionais e na qualidade do ensino oferecido aos nossos alunos. Esse reconhecimento nos mostra que estamos no caminho certo e nos motiva a continuar trabalhando ainda mais”, afirmou.

O prefeito Rodrigo Borges também comemorou a conquista e ressaltou o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento da educação pública. “Ficar entre os melhores municípios do Espírito Santo, conquistando o segundo lugar e à frente da capital, é uma grande conquista para Guarapari. Esse resultado mostra que estamos trabalhando com planejamento e compromisso para melhorar a educação da nossa cidade. Nosso reconhecimento vai para todos os profissionais que fazem a rede municipal acontecer. Seguiremos investindo e avançando, porque a educação é uma das bases para transformar o futuro de Guarapari”, destacou.

Representando o município durante a cerimônia, o secretário municipal Otávio Postay recebeu a premiação em nome de Guarapari. Ele ressaltou a importância do reconhecimento para a cidade e para os profissionais que atuam na educação municipal. “É uma alegria receber esse prêmio e representar Guarapari em um momento tão importante. Esse reconhecimento pertence a todos que trabalham pela educação do nosso município. É motivo de orgulho para a cidade e um incentivo para continuarmos avançando”, declarou.

Sobre a premiação

O Prêmio Band Cidades Excelentes é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação, em parceria com o Instituto Aquila. A avaliação utiliza o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), ferramenta que reúne indicadores para analisar o desempenho das cidades brasileiras em diferentes pilares da administração pública.

A segunda colocação no pilar Educação coloca Guarapari entre os municípios capixabas reconhecidos na área e destaca o trabalho realizado pelos profissionais da rede municipal de ensino.