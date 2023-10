Na última segunda-feira (23), o deputado estadual Tyago Hoffmann (PSB), se reuniu com o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Espírito Santo, Romeu Scheibe, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, Wemerson Mario e autoridades dos municípios de Marechal Floriano e Domingos Martins.

Reunião. A pauta da reunião foi a necessidade de realizar melhorias no trajeto que liga a Região Serrana à Região Metropolitana da Grande Vitória, através da implantação de novos pontos de ultrapassagem na BR-262 que abrange o percurso. A novidade não vai beneficiar apenas os moradores da região, mas sim todos aqueles que circulam pela Região das Montanhas Capixabas.

Além disso, a implantação de novos pontos de ultrapassagem também tende a beneficiar o cenário do turismo do Espírito Santo, que é muito importante para a economia local e para a geração de emprego e renda, uma das principais pautas levantas pelo mandato de Tyago Hoffmann.

“Após uma reunião com o DNIT, PRF e autoridades e lideranças de Marechal Floriano, Domingos Martins e toda a Região das Montanhas, saímos com importantes novidades. O DNIT, além de estar trabalhando em uma solução definitiva para a BR-262, também discutiu conosco a possibilidade de melhorar o fluxo de veículos na descida da Região Serrana, especialmente aos domingos. Com grande satisfação, anunciamos que o DNIT, em parceria com a PRF, a partir de um estudo técnico, irá implantar novos pontos de ultrapassagem na descida da rodovia atual, otimizando o trânsito na região […] Nosso mandato está à disposição para melhorar a qualidade de vida dos capixabas e, ainda, melhorar o cenário do turismo para a nossa linda Região das Montanhas”, explicou Tyago Hoffmann.