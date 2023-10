O ex-vereador Geovane Meneguelle, que atualmente trabalha na Assembleia Legislativa, expressou sua indignação nas redes sociais com a situação da saúde no município de Anchieta. A crítica reflete a crescente insatisfação dos moradores com a falta de acesso a atendimento médico adequado.

Serviço. Segundo Meneguelle, a população tem enfrentado longas filas nos postos de saúde em busca de fichas para consulta médica, especialmente em Iriri. De acordo com ele, muitos moradores têm madrugado nas filas, mesmo com a disponibilidade de ferramentas tecnológicas e alternativas para agendar consultas.

“Talvez, os administradores do município de Anchieta tenham plano de saúde particular e não saibam a situação deplorável em que há tempos se encontra a saúde em nossa cidade. É revoltante!”, declarou. Ele destaca que, na maioria das vezes, as pessoas não conseguem atendimento na especialidade médica que necessitam ou saem com um agendamento para meses depois.

Recursos. O ex-vereador ressalta que a questão não está relacionada à falta de recursos, uma vez que Anchieta é um dos municípios mais ricos do estado. Para ele, o que prevalece é o descaso com a saúde pública e a falta de respeito com as pessoas, situação que considera intolerável.

Respostas. O portal 27 procurou a prefeitura de Anchieta para obter esclarecimentos relativos a essas reclamações e a mesma respondeu o seguinte:

“De acordo com a Secretaria de Saúde de Anchieta, os agendamentos na Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Iriri são realizados às sextas-feiras, a partir das 07 horas. No momento são oferecidas vagas conforme demanda e disponibilidade da agenda. Ressalta ainda que a unidade conta com dois profissionais médicos.

A Secretaria informou ainda que na última sexta-feira (20) a ESF disponibilizou 29 vagas para consultas médicas, conforme demanda apresentada na semana. Geralmente esse número de vagas pode chegar a 40 por semana.

Em relação às marcações, exames e consultas especializadas oferecidos pelo município, todos os pacientes saem da unidade com seus encaminhamentos marcados conforme protocolo municipal.

Quanto às consultas ou exames especializados que são agendados junto ao Estado, são inseridos no Sistema MV SOUL, que realiza a regulação e o agendamento conforme classificação.

A Secretaria de Saúde de Anchieta ressaltou ainda que as vagas são garantidas de acordo com a demanda do município e não há necessidade de filas. Também informou que um aplicativo já vem sendo implantado na rede municipal para realizar marcação de consultas. No momento está em fase experimental em apenas uma unidade. Em breve será expandido para as demais.”