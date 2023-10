Na manhã desta quarta-feira, um indivíduo aposentado de 65 anos foi detido em flagrante pela Polícia Federal em Guarapari, como parte de uma operação de combate a crimes praticados na internet. A suspeita que recai sobre ele envolve o armazenamento de conteúdo relacionado à violência sexual infanto-juvenil, tipificado no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069/90.

Durante o cumprimento do mandado, os agentes encontraram imagens armazenadas em sua residência, resultando na prisão em flagrante do investigado. Dois tablets e dois telefones celulares suspeitos de serem utilizados para atividades criminosas foram apreendidos no local.

Conforme declarado pela Polícia Federal, o homem será interrogado e posteriormente encaminhado ao sistema penal. Caso seja condenado pela Justiça, ele enfrenta uma pena que pode chegar a até 4 anos de reclusão, além de uma multa. As investigações continuam sob a responsabilidade dos agentes federais da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, localizada em São Torquato, visando a comprovação da participação desse indivíduo e de outros suspeitos envolvidos em atividades criminosas na internet.