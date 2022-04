Uma verdadeira tragédia. Assim foi a explosão que derrubou um prédio de três andares e vitimou três pessoas no o bairro Cristóvão Colombo em Vila Velha. Na madrugada de hoje, depois de mais de 20 horas de buscas, equipes de resgate localizaram o corpo de Eduardo Cardoso, de 68 anos. Ele foi a última vítima fatal a ter o corpo retirado.

Além do idoso, a filha dele, Camila Morassuti Cardoso, de 34 anos, e a neta, Sabrina Morassuti, de 15 anos, não resistiram aos ferimentos e também morreram. A outra filha do idoso, Larissa Morassuti, de 37 anos, foi resgatada com vida e está na UTI de um hospital da Grande Vitória.

Ontem durante as buscas, foi dito que poderia haver uma possível quinta vítima, que seria amiga da família e que estaria sob os escombros. Mas depois foi descartada e o Corpo de Bombeiros confirmou que apenas quatro pessoas estavam na residência.

Ainda segundo Corpo de Bombeiros, uma perícia será realizada no local para apurar o que provocou o acidente e matou a família. Acredita-se que uma explosão causou o desabamento do prédio. Tudo aconteceu por volta das 7h15 de ontem (21), quando vizinhos ouviram um grande barulho e, segundos depois, o prédio desabou completamente. Várias residências vizinhas ficaram danificadas.