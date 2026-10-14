Flávio Bolsonaro, Nikolas Ferreira e Tarcísio de Freitas vêm ao ES para ato com Pazolini

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) desembarca em Vitória neste sábado (17 de outubro) para participar do ato político chamado “Bloquinho 22”, que será realizado na orla da Praia de Camburi. A agenda contará com as presenças do governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG).

A mobilização busca encorpar e reforçar a candidatura de Lorenzo Pazolini (Republicanos) ao Governo do Estado no segundo turno, no qual disputa o comando do Executivo capixaba contra o atual governador e candidato à reeleição, Ricardo Ferraço (MDB).

Mudança de Local para Acomodar Padrinhos Nacionais

A confirmação da vinda das lideranças nacionais alterou a logística inicial do evento. A princípio, a concentração dos apoiadores ocorreria na Praia da Costa, em Vila Velha, de onde sairia uma motociata/carreata cruzando a Terceira Ponte rumo à capital.

Entretanto, para garantir a segurança da comitiva presidencial e acomodar o volume previsto de militantes, a organização optou por concentrar o ato diretamente na Praia de Camburi, próximo ao píer de Iemanjá, a partir das 9 horas.

Detalhes da Agenda em Vitória

A confirmação da agenda conjunta foi articulada pelo presidente estadual do Republicanos, Erick Musso. O presidente nacional do partido, Marcos Pereira, também integra a comitiva de apoio a Pazolini.

Item Detalhes do Evento Evento Ato Político “Bloquinho 22” — Apoio a Lorenzo Pazolini (2º Turno) Data e Horário Sábado, 17 de outubro de 2026, às 09h Localização Praia de Camburi (Próximo à estátua de Iemanjá) – Vitória/ES Presenças Confirmadas Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Nikolas Ferreira, Marcos Pereira e Erick Musso Permanência Estimada Cerca de 2 horas no Estado (Flávio decola em seguida para Salvador/BA)

De acordo com a assessoria do Partido Liberal (PL), os trajetos do comboio não serão divulgados previamente por motivos de segurança do candidato a presidente.

A Aliança “10 e 22” no Espírito Santo

No primeiro turno do pleito estadual realizado em 4 de outubro, Pazolini liderou a apuração para o Governo do Estado registrando 49,65% dos votos válidos. No mesmo pleito, Flávio Bolsonaro obteve 54,78% dos votos dos eleitores capixabas na disputa presidencial.

Logo após a apuração, Pazolini cumpriu agenda em Brasília ao lado dos presidentes de partidos para formalizar o apoio irrestrito à candidatura de Flávio Bolsonaro no segundo turno, consolidando a coligação informal conhecida pela militância local como a dobradinha “10 e 22”.

Para acompanhar as atualizações sobre o trânsito e interdições de vias na orla durante o evento, acesse o portal da Prefeitura Municipal de Vitória ou consulte a cobertura de apuração no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).