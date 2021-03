Muitas pessoas precisam de doação de sangue e os bancos de sangue do Estado sempre estão necessitando para atender a rede pública de saúde. A cidade de Guarapari já tem uma tradição de doadores que está voltando.

Com apoio do vereador Max Júnior (Avante) e com o voluntário Dudu do Sangue, que tem um trabalho de muitos anos com doadores, as doações continuam. Max está ajudando a disponibilizar o transporte para as doações e Dudu faz a capitação de doares, juntos unem forças para ajudar as pessoas que precisam das doações.

“Dudu é uma pessoa do bem, gosta de ajudar as pessoas, ele faz esse projeto de doação de sangue há anos, mas ultimamente a falta de transporte dificultava um pouco a realização do projeto. Não vou medir esforços para ajudar esse projeto de doação”, disse Max

Ainda de acordo com Max, eles estão fazendo parcerias com amigos que tenham o desejo de colaborar para atender casos de urgência, colocando um transporte disponível todo mês para pacientes necessitados. “Tendo em vista, que no ano de 2020 em Guarapari tivemos várias pessoas necessitando de doação”, disse Max.

Segundo Dudu. “Existem muitas pessoas que querem doar, mas as vezes não sabe por onde começar e nós orientamos essas pessoas de acordo com os protocolos do HEMOES para doação”, disse.

Max ressalta que está sempre em busca de mais apoio. “Já solicitamos também a Secretaria Municipal de Saúde de Guarapari um Transporte Público para doadores e estamos estudando junto ao Município e Estado para criarmos um ponto de coleta em Guarapari, dessa forma, agilizando as doações de sangue”, finalizou.