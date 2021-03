A partir da próxima segunda-feira (08), os idosos com ou acima de 90 anos e residentes do município de Guarapari poderão receber a segunda dose da vacina contra a covid-19. A aplicação será feita seguindo os modelos anteriores da campanha, e realizada no Complexo Esportivo Maurice Santos.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (05) pela Prefeitura Municipal de Guarapari que, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), irá começar a campanha de vacinação nos idosos com idade igual ou superior de 90 anos.

A campanha será realizada por modelo drive-thru, no Complexo Esportivo Maurice Santos, na segunda e terça-feira (dias 8 e 9) deste mês. Para ser vacinado é necessário levar o Cartão SUS, CPF e cartão de vacinação contra a covid-19 (que foi entregue após receber a primeira dose).

Caso não disponham de carro, poderão ir ao local da mesma forma, pois terá uma área destinada para a vacinação destas pessoas. É importante lembrar que só receberão a segunda dose os idosos com 90 anos ou superior que tenham recebido a primeira entre os dias 8 e 10 de fevereiro.