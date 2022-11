Com montanhas de até 2 mil metros, Campos do Jordão é privilegiada pela paisagem deslumbrante e araucárias centenárias, que são vistas de longe. Naturalmente bonito, o município está localizado na Serra da Mantiqueira, uma das cadeias montanhosas mais elevadas do Brasil, com temperaturas amenas e que proporcionam ao visitante, durante todo o ano, várias atividades de ecoturismo e aventura.

Os parques, florestas e lagos de Campos, são motivos perfeitos para quem busca por experiências ao livre e conexão direta com a natureza. As opções mais procuradas pelos turistas vão desde uma caminhada pelas trilhas ao mountain bike, trekking, cavalgada e arvorismo, que podem ser organizados por operadores como o Aventoriba ou ainda praticados de forma autoguiada. Locais como Horto Florestal, Parque da Lagoinha, Bosque do Silêncio e Pedra do Baú, onde se pratica escalada, são os cenários escolhidos para a execução dessas atividades. Os bike parks também estão ganhando destaque em Campos, que já conta com dois grandes complexos de trilhas, tanto para ciclistas iniciantes quanto experientes.

“Campos do Jordão é um destino fascinante, que vem atraindo cada vez mais visitantes que buscam qualidade de vida e contato com a natureza. A combinação dessas atividades com o consagrado requinte da cidade, criam um estilo único, o estilo Campos do Jordão”, comenta André Barbêdo, Secretário do Turismo da cidade.

Outra modalidade que tem conquistado os visitantes e atraído turistas internacionais, é o birdwhatching, atividade que consiste na observação dos pássaros em seu habitat natural. São mais de 240 espécies catalogadas, muitas delas exclusivas da região em que as expedições acontecem.

As atividades ao ar livre voltadas ao público infantil também fazem parte da cultura da cidade e podem ser encontradas em centros de atividades, espalhados por Campos. “Locais como o Tarundu, com mais de 40 atrações diferentes e a Fazendinha Toriba, onde as crianças aprendem a conviver com os animais, são grandes diferenciais do nosso turismo e permitem vivências inesquecíveis”, conta Ricardo Lenz, pioneiro das iniciativas e membro do COMTUR (Conselho Municipal do Turismo).