O portal 27 recebeu na tarde de hoje (01) a informação de que o prédio do antigo Supermercado Santo Antônio, localizado em Muquiçaba, está indo a leilão. O antigo Santo Antônio entrou em falência no ano de 2020 e foi vendido para a rede Extrabom. Mas ainda existem algumas dívidas a serem sanadas pelos antigos proprietários.

As informações confirmadas são que o prédio comercial com 3 pavimentos, muito bem localizado no bairro Muquiçaba, está em processo de Leilão Judicial, desde o dia 26 de outubro. O leilão é realizado pela 2ª vara do trabalho de Guarapari, através do leiloeiro público oficial Sued Peter, até esta sexta-feira (4). Veja foto abaixo.

Dívidas trabalhistas. O portal 27 tentou obter mais informações pelo telefone do leiloeiro mas não conseguimos contato. Apuramos que as dívidas a serem pagas com a venda desse prédio serão para sanar dívidas trabalhistas do Santo Antônio.

“Todo dinheiro arrecadado com essa venda será para pagar dívidas trabalhistas. Já está certo, houve uma primeira tentativa de venda e não foi bem sucedida. Agora ele vai a leilão e esperamos que seja vendido, para podermos pagar os antigos funcionários”, disse uma fonte ligada a família Zoauin, dona do imóvel.

Milhões. O valor da alienação é de mais de R$ 14 milhões (R$ 14.130.000,00) e o lance mínimo é de mais de R$ 7 milhões (R$ 7.065.000,00). Atualmente o imóvel está alugado para a rede de supermercados Extrabom, que assumiu todas os pontos do Santo Antônio na cidade. Existe até a possibilidade que o próprio grupo Coutinho, possa até fazer essa compra.

O portal 27 tentou falar com a assessoria do grupo Coutinho, dono da rede Extrabom, mas não conseguimos contato até o fechamento desta matéria.