A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informa que na atualização das 18h, apenas três pontos de interdição parcial são registrados no Espírito Santo.

Um deles na BR-101 em São Mateus e os outros dois em rodovias estaduais na altura de São Domingos do Norte e Barra de São Francisco. Cabe ressaltar que 29 pontos já foram desinterditados com ações conjuntas entre PRF e Polícia Militar.

Em dois deles, Linhares e Aracruz, após a chegada da equipe especializada da PRF, com apoio do Batalhão de Missões Especiais (BME) da PMES, as vias foram totalmente desbloqueadas sem a necessidade do uso da força.

As forças de segurança ainda trabalham em acompanhamento a uma manifestação de populares que já contabilizou cerca de 10 mil presentes na Prainha, em Vila Velha, que transcorre de forma pacífica e sem prejuízo ao trânsito.

Três indivíduos conduzidos pela PRF-ES, detidos em Iconha, foram entregues na Delegacia de Itapemirim. Os suspeitos, 26, 37 e 51 anos, assinaram um termo circunstanciado de ocorrência por desobediência à ordem Judicial, infringindo o artigo 359 do Código Penal, e foram liberados após assumirem o compromisso de comparecer em juízo.

Outros dois detidos, em Venda Nova do Imigrante, também em ocorrência da PRF-ES, estão sendo entregues na 11a Delegacia Regional. A ocorrência está em andamento.