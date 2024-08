O Programa Supervisoras da Operação concluiu, na terça-feira (13/08), a formação de 16 mulheres para atuarem como supervisoras nos complexos de Ubu (ES) e Germano (MG), em áreas como mina, beneficiamento, automação e instrumentação, manutenção, produção e porto. A cerimônia de encerramento do programa foi realizada em Mariana, Minas Gerais.

Durante os últimos seis meses, as profissionais passaram por uma jornada de desenvolvimento, conduzida pela Gerência de Atração e Desenvolvimento, que abordou competências comportamentais e técnicas como estilo de liderança, diversidade, equidade e inclusão, segurança, sustentabilidade, entre outras. O objetivo foi prepará-las e proporcionar o aprofundamento no negócio e em ferramentas para a gestão de pessoas antes da atuação na área.

1 de 2

Jussara Souza está na Samarco há 17 anos e tornou-se supervisora de Mineração em Germano. “Esse movimento foi de suma importância para nos desenvolver e trazer mais mulheres para a mineração. O Programa Supervisoras significa para mim o renascimento de uma Jussara mais profissional e qualificada. Sei que a carreira de gestão é desafiadora, mas hoje me sinto preparada para assumir essa posição e superar cada desafio que vier”.

A gerente-geral de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Samarco, Vera Lucia, destacou que programas afirmativos como esse são muito importantes em nossa jornada de diversidade, equidade e inclusão, aumentando a presença feminina em nossa empresa. “Começamos o Programa Supervisoras com seis vagas e, ao longo do processo, conhecendo o perfil das candidatas, abrimos mais posições. Hoje estamos com 16 supervisoras que demonstraram grande potencial e estão fazendo a diferença em suas áreas de atuação, abrindo portas e pavimentando caminhos para quem está por vir”, ressaltou.

O diretor de Operações, Sérgio Mileipe, afirmou que é um momento marcante para a Samarco. “As profissionais se tornaram supervisoras porque demonstraram as competências necessárias, como poder de mobilização, de liderança e de superar desafios”, pontuou.

Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I)

O Programa Supervisoras da Operação é um dos programas afirmativos da empresa, por meio dos quais ela busca ampliar a contratação de grupos minorizados como mulheres, pessoas com deficiência, negras e LGBTI+. Em dois anos do Programa DE&I , a Samarco alcançou o percentual de 22% de mulheres na organização e também de mulheres em cargos de liderança. O aumento no último ano foi de 59%.