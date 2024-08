Auditores fiscais da Receita Estadual apreenderam um total de R$ 380 mil em bebidas quentes (whisky, vodka, gin e cachaça) em fiscalização realizada em Novo Horizonte, na Serra, na tarde dessa terça-feira (27).

Desse total, R$ 60 mil são referentes a uma carga de bebidas quentes (whisky, vodka e gin) sem documentação fiscal, flagrada em um caminhão que descarregava o produto no momento da abordagem. As demais bebidas (whisky, vodka, gin e cachaça), no valor de R$ 320 mil, foram apreendidas no estabelecimento que estava recebendo a mercadoria transportada pelo caminhão.

Além da falta de documentos fiscais das mercadorias que estavam sendo descarregadas, os quatro auditores fiscais da Subgerência Fiscal Metropolitana da Receita Estadual que participaram da fiscalização constataram que o estabelecimento ao qual se destinava o produto não tinha inscrição estadual.

“Dessa forma, todas as mercadorias estocadas no local (bebidas quentes, como vodka, gin, whisky e cachaça) encontravam-se em situação irregular, o que resultou na apreensão do produto”, explicou o subgerente fiscal da Região Metropolitana, o auditor fiscal Helder Costa Leão.

A fiscalização aconteceu a partir de uma comunicação feita pela Polícia Federal (PF), que identificou veículo suspeito no bairro e realizou a abordagem. A ação também contou com apoio da Guarda Municipal da Serra.

Além das apreensões, tanto o estabelecimento que estocava as bebidas quanto o transportador da mercadoria poderão receber autos de infração, em valor a ser calculado, devido às irregularidades constatadas na fiscalização.