Empresas e pessoas físicas têm R$ 5,8 bilhões para resgatar no Sistema Valores a Receber

O Banco Central (BC) informou que o volume de recursos esquecidos por clientes em bancos e instituições financeiras atingiu R$ 5,79 bilhões. Os dados englobam recursos acumulados até agosto de 2026.

Do total disponível para resgate, R$ 4,31 bilhões pertencem a 23,94 milhões de pessoas físicas (incluindo pessoas falecidas), enquanto R$ 1,48 bilhão está destinado a 2,36 milhões de pessoas jurídicas (empresas). O montante teve alta de 2,6% em relação ao mês anterior, marcando uma retomada do saldo após a destinação de parcela dos recursos para o programa federal de renegociação de dívidas.

Faixas de Valores por Beneficiário

A grande maioria dos titulares possui quantias de pequeno valor a receber:

Faixa de Valor Percentual de Titulares Até R$ 10,00 69,40% Entre R$ 10,01 e R$ 100,00 18,95% Entre R$ 100,01 e R$ 1.000,00 9,39% Acima de R$ 1.000,00 2,21%

De Onde Vêm Esses Recursos?

O “dinheiro esquecido” é proveniente de saldos remanescentes que não foram movimentados pelos titulares após o encerramento de contratos ou contas. As principais origens são:

Contas correntes ou poupanças encerradas com saldo positivo.

Tarifas, taxas ou parcelas de empréstimos cobradas indevidamente e restituídas.

Cotas de consórcios encerrados com saldo pendente de devolução.

Contas de pagamento (carteiras digitais) pré-pagas ou pós-pagas encerradas.

Sobras líquidas e cotas de capital de cooperativas de crédito.

Saldos residuais em contas de corretoras e distribuidoras de valores.

Passo a Passo: Como Consultar e Resgatar

A consulta e o pedido de devolução devem ser feitos exclusivamente no ambiente do Sistema Valores a Receber (SVR) mantido pelo Banco Central.

Acesse o Site Oficial: Entre no portal exclusivo do SVR (valoresareceber.bcb.gov.br). Consulta Inicial: Digite o CPF e a data de nascimento (para pessoas físicas) ou o CNPJ e a data de abertura (para empresas). Autenticação no Gov.br: Se houver saldo a receber, acesse o sistema logando com sua conta Gov.br (nível Prata ou Ouro). Aceite os Termos: Leia e aceite o termo de responsabilidade do sistema. Indicação da Chave Pix: Selecione uma chave Pix cadastrada em seu nome para receber o valor. Caso a opção via Pix esteja disponível para aquela instituição, a transferência ocorrerá em até 12 dias úteis. Atendimento Sem Pix: Caso a instituição não ofereça devolução via Pix, entre em contato diretamente com o canal indicado pelo sistema para combinar o depósito em conta corrente.

Pessoas Falecidas: Herdeiros, inventariantes ou representantes legais podem consultar e solicitar os valores de pessoas falecidas preenchendo os termos e comprovando o vínculo perante a instituição guardiã dos recursos.

Alerta Contra Golpes e Fraudes

O Banco Central reitera que o serviço de consulta e resgate é 100% gratuito e faz os seguintes alertas de segurança:

Não clique em links enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou redes sociais. O BC não envia links nem entra em contato direto com os cidadãos.

Nunca pague taxas ou depósitos prévios para liberar o dinheiro.

Não informe senhas ou códigos de verificação para intermediários ou supostos assessores.

Repercussão e Investigação no TCU

Em maio, o governo federal aprovou o uso de parcelas dos recursos esquecidos não resgatados para alavancar o Fundo de Garantia de Operações (FGO) no âmbito do programa Desenrola 2.0. Cerca de R$ 5,7 bilhões foram transferidos, mantendo-se uma reserva de 10% para eventuais reclamações diretas dos titulares.

A operação é alvo de análise no Tribunal de Contas da União (TCU), que apura os reflexos fiscais e contratuais da movimentação de recursos privados fora dos limites do Orçamento Geral da União.

Para realizar sua consulta com segurança, acesse o portal oficial do Sistema Valores a Receber (SVR/BCB) ou consulte o portal do Banco Central do Brasil.