O engenheiro Guto Fernandes sofreu um atentado na última quinta-feira (23) em frente à sua casa, no bairro Muquiçaba em Guarapari. Ele saiu de casa e se dirigiu ao seu carro, que estava estacionado do lado de fora, quando foi abordado por alguns homens que estavam em um carro preto.

“Eu saí e percebi o veículo preto com alguns caras bens estranhos. Mas eu segui para o meu carro e entrei. Aí fui surpreendido por dois deles que saíram do carro e colocaram a arma na minha cabeça, mandando eu sair do carro que eu havia “perdido” e me xingando e dizendo que iam me matar ”, disse Guto.

Foram minutos de terror segundo o engenheiro, que foi agredido e ameaçado com a arma pelos homens. Em um momento de distração dos mesmos, ele conseguiu se desvencilhar e como estava em frente de sua casa, correu para dentro do quintal quando, escutou os tiros que ficaram marcados no portão de sua residência.

Motivação política. As marcas dos tiros ficaram no portão da casa dele. Preocupado com a situação e agradecido pelo livramento, ele acredita que a motivação é política. “Eu não tenho dívidas, não tenho briga com nenhuma pessoa em particular. Nem futebol eu tenho jogado para estar envolvido com alguma briga pessoal”, desabafa ele que é bem ativo nas redes sociais e nos grupos de debates políticos de Guarapari.

Desligamento. Ele já acionou a polícia, fez um boletim da ocorrência e aguarda as investigações da Polícia Civil. Após o ocorrido, ele que é filiado ao PSB, emitiu uma nota saindo do partido e afirmando que “estou me desligando do PSB! Na noite passada sofri uma abordagem em frente à minha casa, onde anunciaram assalto, três meliantes armados, mas não levaram nem um bem material e sim disparos de arma de fogo atentado contra minha vida!”

PSB. O PSB também emitiu uma nota dizendo que “É com pesar que recebemos hoje o pedido de desfiliação de nosso filiado Guto Fernandes de nossos quadros do PSB de Guarapari. Um jovem de ampla atividade na sociedade de Guarapari em âmbitos esportivo, social e profissional que por seu senso crítico e espirito combativo tem despertado sentimentos e atitudes descontrolados e enfurecidos daqueles que detém cargos eletivos ou que detém posições em cargos e posições em partidos políticos que por se sentirem ameaçados em seus projetos políticos pessoais”, diz parte do texto.

Confira abaixo das duas notas completas.

Nota de Guto. “Eu venho a público declarar que estou me desligando do PSB! Na noite passada sofri uma abordagem em frente a minha casa, onde anunciaram assalto, três meliantes armados, mas não levaram nem um bem material e sim disparos de arma de fogo atentado contra minha vida!

Diante disso e em respeito a minha família estou me desligando do partido político, porém permaneço com meus ideais e meu posicionamento.

Deixo o julgamento e a investigação para as autoridades competentes!

Agradeço as mensagens de apoio e força.

“Não tenho poder político e nem financeiro, mas tenho uma língua da peste. E vou usá-la para o bem do meu povo!”

(Ariano Suassuna)”

Nota do PSB. “Ao PSB de Guarapari e a todos cidadãos que de alguma forma buscam melhorar a sociedade por meio de um dos maiores instrumentos de caridade da humanidade que é a Política.

É por meio da política e de um ambiente democrático que podemos como cidadãos expressar nossos anseios e cobrar dos entes públicos as ações necessárias para a melhoria da qualidade de vida da sociedade. O PSB de Guarapari tem o orgulho de ter em seus quadros pessoas com atuações em várias frentes que impactam e fazem a diferença na vida em várias esferas da sociedade.

É com pesar que recebemos hoje o pedido de desfiliação de nosso filiado Guto Fernandes de nosso quadros do PSB de Guarapari. Um jovem de ampla atividade na sociedade de Guarapari em âmbitos esportivo, social e profissional que por seu senso crítico e espirito combativo tem despertado sentimentos e atitudes descontrolados e enfurecidos daqueles que detém cargos eletivos ou que detém posições em cargos e posições em partidos políticos que por se sentirem ameaçados em seus projetos políticos pessoais e frente aos questionamentos feitos pelo cidadão e filho de Guarapari Guto Fernandes quanto as posturas e posições políticas insistem em ataca-lo e ameaça-lo em sua vida profissional e pessoal.

Após uma suposta tentativa de assalto com disparos de arma de fogo em frente a sua residência na noite do ultimo dia 23/04/2020 e frente a ameaças recentes a outros participantes de grupos políticos de waths app o PSB de Guarapari recebe a solicitação de desfiliação de nosso filiado com pesar mas com a certeza da apuração de todos os fatos pelas autoridades competentes.

O seu desligamento a pedido pessoal do próprio visa desvincular seus posicionamentos de quaisquer direcionamentos ou ações partidárias que possam estar ligadas ao PSB de Guarapari pois suas convicções e desconstrução de posicionamentos os quais discorda é fruto de uma construção de caráter e cultura adquirida por seus esforços e estudos acadêmicos e que requer nosso respeito a sua liberdade de expressão. Prezamos pela vida, pela justiça, pela boa política, pelo diálogo e pela liberdade de expressão de todo cidadão brasileiro.

Que esta nuvem negra que paira sobre os espaços democráticos de Guarapari possam ser dissipadas e que todo cidadão de bem tenha sempre a sua liberdade de expressão e suas posições e convicções políticas respeitadas para preservação democracia e liberdade de expressão.

O partido politico é o instrumento que todo cidadão tem direito para ajudar na construção do estado democrático de direito. Guto Fernandes é um cidadão que continuara atuante em suas áreas de atuação , tem nosso respeito e admiração e esperamos muito em breve possa estar em sua caminhada política após todos os fatos apurados para que Guarapari possa respirar um ambiente republicano e saudável. Confiamos nas autoridades e no senso critico da sociedade. Vamos em frente buscando por meio da politica mudar a vida das pessoas, e o mundo a nossa volta!

Leandro de O. Inácio

Pres. Diretório Municipal PSB Guarapari“