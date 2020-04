Foram registradas 6 mortes por Covid-19 e 125 novos casos no Estado nas últimas 24h. Com isso, são 63 mortes e 1944 casos confirmados da doença no Espírito Santo. As informações são do Painel Covid-19, do Governo do Estado.

Números. Até então, foram feitos mais de 10,6 mil testes rápidos da nova enfermidade em todo o estado. A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) informa que a taxa de letalidade do novo coronavírus no Estado é de 3,24%. Foram considerados curados 501 pacientes que já foram infectados pelo vírus.

Cidade-saúde. Enquanto Vila Velha é a cidade do estado com mais casos da Covid-19, Guarapari fica em 7º lugar nesse ranking, com *22 moradores infectados pela doença, 98 casos em investigação, 7 curados e 6 hospitalizados. . No entanto, não há nenhum óbito pela enfermidade até então.

Bairros. São 4 casos confirmados em Itapebuçu, 3 em Muquiçaba, 2 em Olaria, 2 em Perocão, 2 na Praia do Morro, 1 em Camurugi, 1 em Meaípe, 1 em Independência, 1 no Parque Areia Preta, 1 no Pontal de Santa Mônica, 1 no Recanto da Sereia, 1 em Setiba e 1 em Sol Nascente.

*atualizado