O Portal 27 recebeu diversas reclamações sobre o estado de abandono e descuido em uma das ruas no bairro Kubitschek, em Guarapari. A comunidade do bairro Bom Pastor reclama da quantidade de lixo na via:

“Queria deixar registrado a minha revolta com esse descaso da Prefeitura de Guarapari!

Esse é o acesso/rua onde eu moro e por só haver a minha casa nessa rua a prefeitura finge que não existimos, minha mãe já foi até a prefeitura, secretaria de obras e nada, procuramos a CODEG e eles responderam que a rua não faz parte do mapa de limpeza deles, um verdadeiro descaso”, conta um residente do bairro, via rede social.

O morador ainda destaca que a rua virou um depósito de lixo: “vem gente da cidade inteira jogar lixo por aqui, já vi carro de funerária, caminhão de material de construção, carro de açougue jogando carcaça, até mesmo um carro da Prefeitura já teve aqui jogando lixo, tirando que tem um caminhão que joga esgoto todo santo dia nessa caixa de esgoto que tá sem a tampa.”

A equipe do Portal 27 entrou em contato com a Prefeitura, questionando novas medidas de manutenção e limpeza com a rua em questão. Em nota, a Prefeitura Municipal de Guarapari informou: “A Secretaria Municipal de Obras informa que encaminhará equipe ao local para levantar os maquinários e materiais necessários para programar a execução de melhorias na via”

Quando questionada sobre o suposto “Mapa de Limpeza” da Codeg, a Prefeitura afirmou que “a Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (Codeg) informa que o local é ponto viciado de lixo, problema causado pelos p róprios moradores, que insistem no descarte de forma irregular. O local é limpo com frequência, mas as pessoas continuam descartando lixos e entulhos no local. A CODEG vai enviar o encarregado da região para verificar e colocar na programação para limpeza.”

