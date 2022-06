A Rede de Ensino Doctum, pensando na capacitação dos universitários, abre inscrições para a Escola de Oportunidades. Um projeto que visa alavancar a carreira dos jovens através de mais de 80 cursos gratuitos com certificado.

Os cursos acontecem entre os dias 4 e 9 de julho em todas as unidades da Rede Doctum de forma presencial, privilegiando a possibilidade de networking e aprendizado em um só lugar. As principais áreas são: carreira na advocacia, pensão alimentícia, aposentadoria, plano de carreira e serviço público. As vagas são limitadas e direcionadas para os alunos da instituição e também aberta ao público.

Para participar é necessário fazer a inscrição através do site escoladeoportunidades.doctum.edu.br e se cadastrar, desta forma, você será direcionado para os cursos disponíveis na unidade de sua preferência. A duração de cada curso é de aproximadamente duas horas. Essa é uma oportunidade para acrescentar no currículo bons cursos na sua área com professores experts e com bagagem de mercado de trabalho.

Acesse o site e conheça as unidades que você poderá fazer o curso gratuito e agregar mais conhecimento para a sua atuação no mercado. Este ano, a Doctum completará 50 anos de Ensino Superior com mais de 80 de história, presentes nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Confira alguns cursos, a disponibilidade pode variar de acordo com cada Unidade:

➢ OAB, exame e carreira na advocacia

➢ Passado, Presente, Futuro da Advocacia e suas prerrogativas

➢ Como se preparar para concursos públicos

➢ Ação militar em legítima defesa

➢ Crimes contra a honra na internet

➢ Crimes de violência doméstica contra mulheres

➢ Noções básicas de Direito do Consumidor

➢ Plano de carreira do Servidor Público: estabilidade e previdência social “Tire suas dúvidas”

➢ “Ser empreendedor ou ser empregado: eis a questão…” (direitos, obrigações, vantagens e desvantagens)

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa central de atendimento pelo telefone 0800 033 1100 ou pelo whatsapp (33) 99969-8782.