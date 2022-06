A EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, realizou a formatura da sua primeira turma da Escola de Eletricistas afirmativa para pessoas trans. A cerimônia foi realizada no SENAI da Serra e teve a participação do SENAI, da vice-presidente de Pessoas e ESG da EDP no Brasil, Fernanda Pires e do diretor da EDP no Estado, Fernando Saliba.

Iniciativa pioneira no setor elétrico, a Escola de Eletricistas afirmativa para pessoas trans reafirma o compromisso da EDP de direcionar pelo menos 50% das contratações para profissionais de grupos sub-representados, como mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, LGBTQIAP+ e 50+.

Durante o curso, os participantes contaram uma formação profissional completa, ministrada pelo SENAI, receberam também materiais didáticos, uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), além de bolsa-auxílio e almoço no local.

Além da capacitação técnica, a escola ofereceu um módulo voltado ao desenvolvimento de competências comportamentais, ministrado por Maite Schneider.

A EDP também disponibilizou seu Programa de Assistência Social para estudantes do curso. Esta iniciativa oferece acolhimento humanizado por meio de um canal que funciona 24h, sete dias por semana, com ligação gratuita e confidencial. O programa oferece suporte psicológico, em serviço social, previdenciário e jurídico.

“Fomentar a educação a partir de ações intencionais e propositivas é fundamental para gerarmos oportunidades às populações mais vulnerabilizadas. Ao promover uma jornada de desenvolvimento e capacitação profissional, a escola será um passo em direção à cidadania, empregabilidade e acolhimento da população trans”, afirma Fernanda Pires, vice-presidente de Pessoas e ESG da EDP no Brasil.

A EDP tem trabalhado a diversidade em todas as áreas da Companhia. Em 2018, a empresa foi pioneira ao criar a primeira escola de eletricistas afirmativa para mulheres. Ao todo, são 4 turmas já concluídas, 59 mulheres formadas e cerca de 70% das profissionais contratadas pela EDP e empresas parceiras.. Atualmente, duas turmas estão em andamento em Serra (ES), com previsão de formatura para setembro de 2022.

O curso. Com carga horária de aproximadamente 500 horas e cerca de três meses de duração, a Escola de Eletricistas é gratuita e tem como foco a qualificação e capacitação de pessoas para a profissão de eletricista de redes de distribuição de energia. A iniciativa é uma parceria da EDP com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Após a finalização do curso, os estudantes recebem certificado chancelado pelo SENAI e permanecem no banco de talentos da EDP, podendo participar de processos seletivos para vagas efetivas.

O curso conta com aulas teóricas e práticas a respeito dos princípios e leis que regem o funcionamento de sistemas elétricos. O intuito é promover aprendizado sobre os procedimentos e técnicas necessárias para planejamento, execução, avaliação e inspeção das redes, bem como sobre manutenções preventivas e corretivas, dentro das normas técnicas e de segurança. Ao término do curso, a expectativa é que essas pessoas estejam capacitadas para o mercado de trabalho.